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الولايات المتحدة تسجل 67,484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 67,484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و2,230 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28,714,163 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 521,294 وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجل 67,484 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 67,484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و2,230 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28,714,163 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 521,294 وفاة.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
10:38 PM

الولايات المتحدة تسجل 67,484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 67,484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و2,230 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28,714,163 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 521,294 وفاة.

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