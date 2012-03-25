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"اللقاح والعقم والكمامة بعد التطعيم".. "الصحة" تواصل دورها التوعوي: هذه هي الحقائق

937: من المهم جداً الاستمرار في اتباع التوصيات والالتزام بالتدابير الاحترازية للحماية

واصلت وزارة الصحة وعبر حساب 937 دورها التوعوي المهم حول لقاحات كورونا، حيث أكّدت اليوم مجدّداً خلال ردّها على أحد المغرّدين الذي سأل عن ارتداء الكمامة بعد اللقاح، ونسبة حصانة لقاح أكسفورد من الفيروس لتجيبه الوزارة؛ موضحة أنه لحين توافر معلومات كافية حول مدة حماية اللقاحات حتى تتم تغطية عدد كافٍ من الأشخاص بلقاح كورونا (كوفيد-19)، من المهم جداً الاستمرار باتباع التوصيات والالتزام بالتدابير الاحترازية لحماية نفسك والآخرين.

ورد حساب 937 صباح اليوم، على السؤال المتكرر "هل اللقاح يسبّب العقم؟ وهل يؤثر في الرضاعة الطبيعية؟"، حيث قالت الوزارة: غير صحيح، لا توجد علاقة بين اللقاح والعقم حتى الآن، ولا يعتقد أن اللقاح يشكل خطراً على الرضاعة الطبيعية ويوصى بإعطاء اللقاح للمُرضعات إذا لم يكن لديهنّ موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اللقاح والعقم والكمامة بعد التطعيم".. "الصحة" تواصل دورها التوعوي: هذه هي الحقائق
سبق

واصلت وزارة الصحة وعبر حساب 937 دورها التوعوي المهم حول لقاحات كورونا، حيث أكّدت اليوم مجدّداً خلال ردّها على أحد المغرّدين الذي سأل عن ارتداء الكمامة بعد اللقاح، ونسبة حصانة لقاح أكسفورد من الفيروس لتجيبه الوزارة؛ موضحة أنه لحين توافر معلومات كافية حول مدة حماية اللقاحات حتى تتم تغطية عدد كافٍ من الأشخاص بلقاح كورونا (كوفيد-19)، من المهم جداً الاستمرار باتباع التوصيات والالتزام بالتدابير الاحترازية لحماية نفسك والآخرين.

ورد حساب 937 صباح اليوم، على السؤال المتكرر "هل اللقاح يسبّب العقم؟ وهل يؤثر في الرضاعة الطبيعية؟"، حيث قالت الوزارة: غير صحيح، لا توجد علاقة بين اللقاح والعقم حتى الآن، ولا يعتقد أن اللقاح يشكل خطراً على الرضاعة الطبيعية ويوصى بإعطاء اللقاح للمُرضعات إذا لم يكن لديهنّ موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
09:48 AM

"اللقاح والعقم والكمامة بعد التطعيم".. "الصحة" تواصل دورها التوعوي: هذه هي الحقائق

937: من المهم جداً الاستمرار في اتباع التوصيات والالتزام بالتدابير الاحترازية للحماية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت وزارة الصحة وعبر حساب 937 دورها التوعوي المهم حول لقاحات كورونا، حيث أكّدت اليوم مجدّداً خلال ردّها على أحد المغرّدين الذي سأل عن ارتداء الكمامة بعد اللقاح، ونسبة حصانة لقاح أكسفورد من الفيروس لتجيبه الوزارة؛ موضحة أنه لحين توافر معلومات كافية حول مدة حماية اللقاحات حتى تتم تغطية عدد كافٍ من الأشخاص بلقاح كورونا (كوفيد-19)، من المهم جداً الاستمرار باتباع التوصيات والالتزام بالتدابير الاحترازية لحماية نفسك والآخرين.

ورد حساب 937 صباح اليوم، على السؤال المتكرر "هل اللقاح يسبّب العقم؟ وهل يؤثر في الرضاعة الطبيعية؟"، حيث قالت الوزارة: غير صحيح، لا توجد علاقة بين اللقاح والعقم حتى الآن، ولا يعتقد أن اللقاح يشكل خطراً على الرضاعة الطبيعية ويوصى بإعطاء اللقاح للمُرضعات إذا لم يكن لديهنّ موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل.

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