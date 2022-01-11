النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حادث مروع لثلاثينية في جدة و"عملية الـ90 دقيقة" تُنقذ حياتها

نزيف وكسور وانسلاخ شريان وتدخّل سريع لمجمع الملك عبدالله الطبي

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الأوعية الدموية بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة بالتدخل السريع لإنقاذ حياة شابة في العقد الثالث من العمر؛ إثر تعرضها لحادث مروري تَسبب في إصابتها بنزيف في الصدر، وانسلاخ في الشريان الأورطي الصدري، وكسور في الضلوع.

وفور وصول الحالة تم إجراء الفحص السريري وكل الفحوصات الطبية اللازمة منها المخبرية والإشعاعية، وعلى الفور تقرر إجراء عملية قسطرة جراحة أوعية دموية وفقًا للخطة الموضوعة، حيث خضعت لإجراء عملية وضع دعامة في الشريان الأورطي لتغطية مكان الإصابة من خلال فتحة في الفخذ تم فيها وضع الدعامة في وقت قياسي سريع تحت الأشعة التداخلية بنجاح، والتي استغرقت 90 دقيقة.

وأوضح رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة الدكتور بدر سعيد رجب أن الإجراء في العملية يعتبر نقلة طبية حديثة، حيث إن البديل للإجراء المعمول به هو فتح الصدر وتغيير الشريان الأورطي جراحيًّا، و هي من العمليات العالية الخطورة على المريض مقارنة بعملية وضع الدعامة عن طريق القسطرة الجراحية.

وبعد العملية تم إبقاء المريضة تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية، إلى أن استقرت حالتها وخلال عدة أيام تم السماح لها بمغادرة المجمع الطبي وهي تتمتع بصحة جيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حادث مروع لثلاثينية في جدة و"عملية الـ90 دقيقة" تُنقذ حياتها
سبق

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الأوعية الدموية بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة بالتدخل السريع لإنقاذ حياة شابة في العقد الثالث من العمر؛ إثر تعرضها لحادث مروري تَسبب في إصابتها بنزيف في الصدر، وانسلاخ في الشريان الأورطي الصدري، وكسور في الضلوع.

وفور وصول الحالة تم إجراء الفحص السريري وكل الفحوصات الطبية اللازمة منها المخبرية والإشعاعية، وعلى الفور تقرر إجراء عملية قسطرة جراحة أوعية دموية وفقًا للخطة الموضوعة، حيث خضعت لإجراء عملية وضع دعامة في الشريان الأورطي لتغطية مكان الإصابة من خلال فتحة في الفخذ تم فيها وضع الدعامة في وقت قياسي سريع تحت الأشعة التداخلية بنجاح، والتي استغرقت 90 دقيقة.

وأوضح رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة الدكتور بدر سعيد رجب أن الإجراء في العملية يعتبر نقلة طبية حديثة، حيث إن البديل للإجراء المعمول به هو فتح الصدر وتغيير الشريان الأورطي جراحيًّا، و هي من العمليات العالية الخطورة على المريض مقارنة بعملية وضع الدعامة عن طريق القسطرة الجراحية.

وبعد العملية تم إبقاء المريضة تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية، إلى أن استقرت حالتها وخلال عدة أيام تم السماح لها بمغادرة المجمع الطبي وهي تتمتع بصحة جيدة.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
04:35 PM

حادث مروع لثلاثينية في جدة و"عملية الـ90 دقيقة" تُنقذ حياتها

نزيف وكسور وانسلاخ شريان وتدخّل سريع لمجمع الملك عبدالله الطبي

A A A
محمد حضاض - جدة
3
21,875

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الأوعية الدموية بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة بالتدخل السريع لإنقاذ حياة شابة في العقد الثالث من العمر؛ إثر تعرضها لحادث مروري تَسبب في إصابتها بنزيف في الصدر، وانسلاخ في الشريان الأورطي الصدري، وكسور في الضلوع.

وفور وصول الحالة تم إجراء الفحص السريري وكل الفحوصات الطبية اللازمة منها المخبرية والإشعاعية، وعلى الفور تقرر إجراء عملية قسطرة جراحة أوعية دموية وفقًا للخطة الموضوعة، حيث خضعت لإجراء عملية وضع دعامة في الشريان الأورطي لتغطية مكان الإصابة من خلال فتحة في الفخذ تم فيها وضع الدعامة في وقت قياسي سريع تحت الأشعة التداخلية بنجاح، والتي استغرقت 90 دقيقة.

وأوضح رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة الدكتور بدر سعيد رجب أن الإجراء في العملية يعتبر نقلة طبية حديثة، حيث إن البديل للإجراء المعمول به هو فتح الصدر وتغيير الشريان الأورطي جراحيًّا، و هي من العمليات العالية الخطورة على المريض مقارنة بعملية وضع الدعامة عن طريق القسطرة الجراحية.

وبعد العملية تم إبقاء المريضة تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية، إلى أن استقرت حالتها وخلال عدة أيام تم السماح لها بمغادرة المجمع الطبي وهي تتمتع بصحة جيدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,651

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة