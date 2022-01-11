حادث مروع لثلاثينية في جدة و"عملية الـ90 دقيقة" تُنقذ حياتها

نزيف وكسور وانسلاخ شريان وتدخّل سريع لمجمع الملك عبدالله الطبي

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة الأوعية الدموية بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة بالتدخل السريع لإنقاذ حياة شابة في العقد الثالث من العمر؛ إثر تعرضها لحادث مروري تَسبب في إصابتها بنزيف في الصدر، وانسلاخ في الشريان الأورطي الصدري، وكسور في الضلوع.



وفور وصول الحالة تم إجراء الفحص السريري وكل الفحوصات الطبية اللازمة منها المخبرية والإشعاعية، وعلى الفور تقرر إجراء عملية قسطرة جراحة أوعية دموية وفقًا للخطة الموضوعة، حيث خضعت لإجراء عملية وضع دعامة في الشريان الأورطي لتغطية مكان الإصابة من خلال فتحة في الفخذ تم فيها وضع الدعامة في وقت قياسي سريع تحت الأشعة التداخلية بنجاح، والتي استغرقت 90 دقيقة.



وأوضح رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة الدكتور بدر سعيد رجب أن الإجراء في العملية يعتبر نقلة طبية حديثة، حيث إن البديل للإجراء المعمول به هو فتح الصدر وتغيير الشريان الأورطي جراحيًّا، و هي من العمليات العالية الخطورة على المريض مقارنة بعملية وضع الدعامة عن طريق القسطرة الجراحية.



وبعد العملية تم إبقاء المريضة تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية، إلى أن استقرت حالتها وخلال عدة أيام تم السماح لها بمغادرة المجمع الطبي وهي تتمتع بصحة جيدة.