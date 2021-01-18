النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الزائر القطبي في طريقه إليكم.. "كراني" يحذّر سكان الرياض والتوقعات تستبق الكتلة الباردة

صفر وصقيع.. قال: انخفاض كبير في درجات الحرارة والدفء يعود للعاصمة في 24 يناير

حذّر خبير الأرصاد حسن كراني، من انخفاضٍ كبيرٍ في درجات الحرارة تشهده العاصمة الرياض اعتباراً من يوم الخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أنا في طريقي للعاصمة يا سكان العاصمة.. الزائر القطبي في طريقه إليكم وسيغطي أجواء الرياض مع# فجر الخميس 21 يناير#".

وأضاف: "بحرارة منخفضة جداً تلامس الصفر كصغرى.. وفرصة صقيع وضباب.. ثم يتحرّك بأمر الله جنوباً.. اجتنبوا التيار البارد.. الدفء يعاود 24 يناير. والله أعلم".

وفي سياق ذي صلة ووفق موقع طقس العرب، يشير آخر التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع بكتلة هوائية شديدة البرودة، تعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة.

هذه الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة يتوقع أن تندفع من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة بلاد الشام ثم شمال المملكة يوم الأربعاء، وتمتد سريعاً في ساعات ليل الأربعاء / الخميس في عموم مناطق شمال المملكة ووسطها، ويشتد تأثيرها ليل الجمعة / السبت، بحيث تسود أجواء شديدة البرودة.

وتكون درجات الحرارة حول ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة، مع فرص عالية لتشكل الصقيع والجليد في مناطق: الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم ومرتفعات المدينة المنوّرة وصولاً حتى العاصمة الرياض.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الزائر القطبي في طريقه إليكم.. "كراني" يحذّر سكان الرياض والتوقعات تستبق الكتلة الباردة
سبق

حذّر خبير الأرصاد حسن كراني، من انخفاضٍ كبيرٍ في درجات الحرارة تشهده العاصمة الرياض اعتباراً من يوم الخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أنا في طريقي للعاصمة يا سكان العاصمة.. الزائر القطبي في طريقه إليكم وسيغطي أجواء الرياض مع# فجر الخميس 21 يناير#".

وأضاف: "بحرارة منخفضة جداً تلامس الصفر كصغرى.. وفرصة صقيع وضباب.. ثم يتحرّك بأمر الله جنوباً.. اجتنبوا التيار البارد.. الدفء يعاود 24 يناير. والله أعلم".

وفي سياق ذي صلة ووفق موقع طقس العرب، يشير آخر التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع بكتلة هوائية شديدة البرودة، تعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة.

هذه الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة يتوقع أن تندفع من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة بلاد الشام ثم شمال المملكة يوم الأربعاء، وتمتد سريعاً في ساعات ليل الأربعاء / الخميس في عموم مناطق شمال المملكة ووسطها، ويشتد تأثيرها ليل الجمعة / السبت، بحيث تسود أجواء شديدة البرودة.

وتكون درجات الحرارة حول ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة، مع فرص عالية لتشكل الصقيع والجليد في مناطق: الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم ومرتفعات المدينة المنوّرة وصولاً حتى العاصمة الرياض.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
12:34 PM

الزائر القطبي في طريقه إليكم.. "كراني" يحذّر سكان الرياض والتوقعات تستبق الكتلة الباردة

صفر وصقيع.. قال: انخفاض كبير في درجات الحرارة والدفء يعود للعاصمة في 24 يناير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,653

حذّر خبير الأرصاد حسن كراني، من انخفاضٍ كبيرٍ في درجات الحرارة تشهده العاصمة الرياض اعتباراً من يوم الخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أنا في طريقي للعاصمة يا سكان العاصمة.. الزائر القطبي في طريقه إليكم وسيغطي أجواء الرياض مع# فجر الخميس 21 يناير#".

وأضاف: "بحرارة منخفضة جداً تلامس الصفر كصغرى.. وفرصة صقيع وضباب.. ثم يتحرّك بأمر الله جنوباً.. اجتنبوا التيار البارد.. الدفء يعاود 24 يناير. والله أعلم".

وفي سياق ذي صلة ووفق موقع طقس العرب، يشير آخر التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع بكتلة هوائية شديدة البرودة، تعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة.

هذه الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة يتوقع أن تندفع من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة بلاد الشام ثم شمال المملكة يوم الأربعاء، وتمتد سريعاً في ساعات ليل الأربعاء / الخميس في عموم مناطق شمال المملكة ووسطها، ويشتد تأثيرها ليل الجمعة / السبت، بحيث تسود أجواء شديدة البرودة.

وتكون درجات الحرارة حول ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة، مع فرص عالية لتشكل الصقيع والجليد في مناطق: الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم ومرتفعات المدينة المنوّرة وصولاً حتى العاصمة الرياض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,426
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,820
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,839

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة