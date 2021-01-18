الزائر القطبي في طريقه إليكم.. "كراني" يحذّر سكان الرياض والتوقعات تستبق الكتلة الباردة

صفر وصقيع.. قال: انخفاض كبير في درجات الحرارة والدفء يعود للعاصمة في 24 يناير

حذّر خبير الأرصاد حسن كراني، من انخفاضٍ كبيرٍ في درجات الحرارة تشهده العاصمة الرياض اعتباراً من يوم الخميس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أنا في طريقي للعاصمة يا سكان العاصمة.. الزائر القطبي في طريقه إليكم وسيغطي أجواء الرياض مع# فجر الخميس 21 يناير#".

وأضاف: "بحرارة منخفضة جداً تلامس الصفر كصغرى.. وفرصة صقيع وضباب.. ثم يتحرّك بأمر الله جنوباً.. اجتنبوا التيار البارد.. الدفء يعاود 24 يناير. والله أعلم".

وفي سياق ذي صلة ووفق موقع طقس العرب، يشير آخر التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع بكتلة هوائية شديدة البرودة، تعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة.

هذه الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة يتوقع أن تندفع من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة بلاد الشام ثم شمال المملكة يوم الأربعاء، وتمتد سريعاً في ساعات ليل الأربعاء / الخميس في عموم مناطق شمال المملكة ووسطها، ويشتد تأثيرها ليل الجمعة / السبت، بحيث تسود أجواء شديدة البرودة.

وتكون درجات الحرارة حول ما دون الصفر المئوي في مناطق واسعة، مع فرص عالية لتشكل الصقيع والجليد في مناطق: الجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم ومرتفعات المدينة المنوّرة وصولاً حتى العاصمة الرياض.