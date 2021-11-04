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المبعوث الأممي: التوصل لخطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش و"حمدوك"

بينها إنهاء حالة الطوارئ وتعديل الوثيقة الدستورية

ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس، اليوم (الخميس)، أن المحادثات التي أجراها في الخرطوم، أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش السوداني ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك لإجراء مزيد من المحادثات.

وبين "بيرتيس" أن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل تشمل عودة رئيس الوزراء "حمدوك"، وإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، ورفع حالة الطوارئ، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق على التصدي للأزمة التي شهدها السودان خلال أيام لا أسابيع قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.

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المبعوث الأممي: التوصل لخطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش و"حمدوك"
سبق

ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس، اليوم (الخميس)، أن المحادثات التي أجراها في الخرطوم، أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش السوداني ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك لإجراء مزيد من المحادثات.

وبين "بيرتيس" أن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل تشمل عودة رئيس الوزراء "حمدوك"، وإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، ورفع حالة الطوارئ، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق على التصدي للأزمة التي شهدها السودان خلال أيام لا أسابيع قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
09:25 PM

المبعوث الأممي: التوصل لخطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش و"حمدوك"

بينها إنهاء حالة الطوارئ وتعديل الوثيقة الدستورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس، اليوم (الخميس)، أن المحادثات التي أجراها في الخرطوم، أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش السوداني ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك لإجراء مزيد من المحادثات.

وبين "بيرتيس" أن الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل تشمل عودة رئيس الوزراء "حمدوك"، وإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، ورفع حالة الطوارئ، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق على التصدي للأزمة التي شهدها السودان خلال أيام لا أسابيع قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.

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