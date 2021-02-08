النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الخطوط السعودية للتموين تحصد جائزة التميز في ممارسات الحوكمة للعام الرابع على التوالي

الغبان: تؤكد على التزام الشركة بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الهادفة لرفع مستوى شمولية التنظيمات

صنف مركز حوكمة الشركات (CGC) التابع لكلية الأعمال بجامعة الفيصل، خلال "المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة"، شركة "الخطوط السعودية للتموين"، للعام الرابع على التوالي، ضمن الشركات العشر الأوائل بالمملكة العربية السعودية، في مؤشر حوكمة الشركات المتداولة في السوق السعودية (تداول).

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين، وجدي الغبان، قائلاً: إن الجائزة تؤكد على التزام الشركة بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الهادفة لرفع مستوى شمولية التنظيمات وقواعد العمل المتعلقة بالشفافية، والمسؤولية، والعدالة والاستقلال في الأعمال بما يعزز الاستدامة في أدائها وبما يعظم قيمة حقوق المساهمين، مشيرًا إلى حرص الشركة على تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال حوكمة الشركات، لتعزيز الاستدامة الإنتاجية والاستثمارية.

من جانبه، أكد المستشار العام، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بشركة "الخطوط السعودية للتموين"، سلطان البوق، على حرص الشركة بتأسيس نظام حوكمة فاعل، إيماناً منها بأهمية ذلك على مستوى تنمية أعمالها واستثماراتها على المدى الطويل، وهو ما يتسق مع التزامنا بالجودة في العمليات التشغيلية كافة، مبينًا أن هذا التصنيف هو بمنزلة تأكيد على إستراتيجية الشركة في وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة بما يكفل حماية حقوق مساهمي الشركة، والتزامها بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الهادفة.

يذكر أن مؤشر حوكمة الشركات CGI هو مقياس علمي طوّره مركز أبحاث حوكمة الشركات بجامعة الفيصل بالتعاون مع جامعة هارفرد، بهدف توفير قاعدة بيانات موضوعية للشركات المدرجة في السوق المالية وبناء مؤشر مستقل وموثوق لتقييم جودة حوكمة الشركات، ومؤشر الحوكمة، ويعتمد على معايير منهجية، موزعة على أربعة محاور، وهي : "مجالس الإدارة"، و"الإفصاحات المالية والشفافية"، و"حقوق المساهمين"، و"حقوق أصحاب العلاقة من غير المساهمين" مثل الموظفين والعملاء والموردين والبيئة الطبيعية والاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الخطوط السعودية للتموين تحصد جائزة التميز في ممارسات الحوكمة للعام الرابع على التوالي
سبق

صنف مركز حوكمة الشركات (CGC) التابع لكلية الأعمال بجامعة الفيصل، خلال "المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة"، شركة "الخطوط السعودية للتموين"، للعام الرابع على التوالي، ضمن الشركات العشر الأوائل بالمملكة العربية السعودية، في مؤشر حوكمة الشركات المتداولة في السوق السعودية (تداول).

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين، وجدي الغبان، قائلاً: إن الجائزة تؤكد على التزام الشركة بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الهادفة لرفع مستوى شمولية التنظيمات وقواعد العمل المتعلقة بالشفافية، والمسؤولية، والعدالة والاستقلال في الأعمال بما يعزز الاستدامة في أدائها وبما يعظم قيمة حقوق المساهمين، مشيرًا إلى حرص الشركة على تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال حوكمة الشركات، لتعزيز الاستدامة الإنتاجية والاستثمارية.

من جانبه، أكد المستشار العام، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بشركة "الخطوط السعودية للتموين"، سلطان البوق، على حرص الشركة بتأسيس نظام حوكمة فاعل، إيماناً منها بأهمية ذلك على مستوى تنمية أعمالها واستثماراتها على المدى الطويل، وهو ما يتسق مع التزامنا بالجودة في العمليات التشغيلية كافة، مبينًا أن هذا التصنيف هو بمنزلة تأكيد على إستراتيجية الشركة في وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة بما يكفل حماية حقوق مساهمي الشركة، والتزامها بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الهادفة.

يذكر أن مؤشر حوكمة الشركات CGI هو مقياس علمي طوّره مركز أبحاث حوكمة الشركات بجامعة الفيصل بالتعاون مع جامعة هارفرد، بهدف توفير قاعدة بيانات موضوعية للشركات المدرجة في السوق المالية وبناء مؤشر مستقل وموثوق لتقييم جودة حوكمة الشركات، ومؤشر الحوكمة، ويعتمد على معايير منهجية، موزعة على أربعة محاور، وهي : "مجالس الإدارة"، و"الإفصاحات المالية والشفافية"، و"حقوق المساهمين"، و"حقوق أصحاب العلاقة من غير المساهمين" مثل الموظفين والعملاء والموردين والبيئة الطبيعية والاجتماعية.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
01:01 PM

الخطوط السعودية للتموين تحصد جائزة التميز في ممارسات الحوكمة للعام الرابع على التوالي

الغبان: تؤكد على التزام الشركة بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الهادفة لرفع مستوى شمولية التنظيمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
442

صنف مركز حوكمة الشركات (CGC) التابع لكلية الأعمال بجامعة الفيصل، خلال "المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة"، شركة "الخطوط السعودية للتموين"، للعام الرابع على التوالي، ضمن الشركات العشر الأوائل بالمملكة العربية السعودية، في مؤشر حوكمة الشركات المتداولة في السوق السعودية (تداول).

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين، وجدي الغبان، قائلاً: إن الجائزة تؤكد على التزام الشركة بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الهادفة لرفع مستوى شمولية التنظيمات وقواعد العمل المتعلقة بالشفافية، والمسؤولية، والعدالة والاستقلال في الأعمال بما يعزز الاستدامة في أدائها وبما يعظم قيمة حقوق المساهمين، مشيرًا إلى حرص الشركة على تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال حوكمة الشركات، لتعزيز الاستدامة الإنتاجية والاستثمارية.

من جانبه، أكد المستشار العام، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بشركة "الخطوط السعودية للتموين"، سلطان البوق، على حرص الشركة بتأسيس نظام حوكمة فاعل، إيماناً منها بأهمية ذلك على مستوى تنمية أعمالها واستثماراتها على المدى الطويل، وهو ما يتسق مع التزامنا بالجودة في العمليات التشغيلية كافة، مبينًا أن هذا التصنيف هو بمنزلة تأكيد على إستراتيجية الشركة في وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة بما يكفل حماية حقوق مساهمي الشركة، والتزامها بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الهادفة.

يذكر أن مؤشر حوكمة الشركات CGI هو مقياس علمي طوّره مركز أبحاث حوكمة الشركات بجامعة الفيصل بالتعاون مع جامعة هارفرد، بهدف توفير قاعدة بيانات موضوعية للشركات المدرجة في السوق المالية وبناء مؤشر مستقل وموثوق لتقييم جودة حوكمة الشركات، ومؤشر الحوكمة، ويعتمد على معايير منهجية، موزعة على أربعة محاور، وهي : "مجالس الإدارة"، و"الإفصاحات المالية والشفافية"، و"حقوق المساهمين"، و"حقوق أصحاب العلاقة من غير المساهمين" مثل الموظفين والعملاء والموردين والبيئة الطبيعية والاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,926
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,539
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,309

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة