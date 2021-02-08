الخطوط السعودية للتموين تحصد جائزة التميز في ممارسات الحوكمة للعام الرابع على التوالي

الغبان: تؤكد على التزام الشركة بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الهادفة لرفع مستوى شمولية التنظيمات

صنف مركز حوكمة الشركات (CGC) التابع لكلية الأعمال بجامعة الفيصل، خلال "المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة"، شركة "الخطوط السعودية للتموين"، للعام الرابع على التوالي، ضمن الشركات العشر الأوائل بالمملكة العربية السعودية، في مؤشر حوكمة الشركات المتداولة في السوق السعودية (تداول).

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين، وجدي الغبان، قائلاً: إن الجائزة تؤكد على التزام الشركة بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الهادفة لرفع مستوى شمولية التنظيمات وقواعد العمل المتعلقة بالشفافية، والمسؤولية، والعدالة والاستقلال في الأعمال بما يعزز الاستدامة في أدائها وبما يعظم قيمة حقوق المساهمين، مشيرًا إلى حرص الشركة على تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال حوكمة الشركات، لتعزيز الاستدامة الإنتاجية والاستثمارية.

من جانبه، أكد المستشار العام، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بشركة "الخطوط السعودية للتموين"، سلطان البوق، على حرص الشركة بتأسيس نظام حوكمة فاعل، إيماناً منها بأهمية ذلك على مستوى تنمية أعمالها واستثماراتها على المدى الطويل، وهو ما يتسق مع التزامنا بالجودة في العمليات التشغيلية كافة، مبينًا أن هذا التصنيف هو بمنزلة تأكيد على إستراتيجية الشركة في وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة بما يكفل حماية حقوق مساهمي الشركة، والتزامها بمبادئ ومتطلبات الحوكمة الهادفة.

يذكر أن مؤشر حوكمة الشركات CGI هو مقياس علمي طوّره مركز أبحاث حوكمة الشركات بجامعة الفيصل بالتعاون مع جامعة هارفرد، بهدف توفير قاعدة بيانات موضوعية للشركات المدرجة في السوق المالية وبناء مؤشر مستقل وموثوق لتقييم جودة حوكمة الشركات، ومؤشر الحوكمة، ويعتمد على معايير منهجية، موزعة على أربعة محاور، وهي : "مجالس الإدارة"، و"الإفصاحات المالية والشفافية"، و"حقوق المساهمين"، و"حقوق أصحاب العلاقة من غير المساهمين" مثل الموظفين والعملاء والموردين والبيئة الطبيعية والاجتماعية.