النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل 71 مدنيًّا ونزوح 300 ألف شخص في العدوان التركي على سوريا

"المرصد": من بين القتلى المدنيين 21 طفلًا جراء القصف الجوي والبري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن العدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا، تَسَبّب في مقتل 71 مدنيًّا منذ انطلاقها الأربعاء الماضي وحتى الآن.

وأوضح المرصد في بيان له اليوم، أن من بين القتلى المدنيين 21 طفلًا؛ مضيفًا أن العملية أسفرت أيضًا عن مقتل 177 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، إلى جانب مقتل 161 من المسلحين الموالين لتركيا.

وأشار المرصد إلى أن العملية تسببت أيضًا في نزوح 300 ألف شخص من المناطق القريبة من الحدود إلى عمق المنطقة.

العدوان التركي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل 71 مدنيًّا ونزوح 300 ألف شخص في العدوان التركي على سوريا
سبق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن العدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا، تَسَبّب في مقتل 71 مدنيًّا منذ انطلاقها الأربعاء الماضي وحتى الآن.

وأوضح المرصد في بيان له اليوم، أن من بين القتلى المدنيين 21 طفلًا؛ مضيفًا أن العملية أسفرت أيضًا عن مقتل 177 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، إلى جانب مقتل 161 من المسلحين الموالين لتركيا.

وأشار المرصد إلى أن العملية تسببت أيضًا في نزوح 300 ألف شخص من المناطق القريبة من الحدود إلى عمق المنطقة.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
11:46 AM

مقتل 71 مدنيًّا ونزوح 300 ألف شخص في العدوان التركي على سوريا

"المرصد": من بين القتلى المدنيين 21 طفلًا جراء القصف الجوي والبري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
950

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن العدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا، تَسَبّب في مقتل 71 مدنيًّا منذ انطلاقها الأربعاء الماضي وحتى الآن.

وأوضح المرصد في بيان له اليوم، أن من بين القتلى المدنيين 21 طفلًا؛ مضيفًا أن العملية أسفرت أيضًا عن مقتل 177 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، إلى جانب مقتل 161 من المسلحين الموالين لتركيا.

وأشار المرصد إلى أن العملية تسببت أيضًا في نزوح 300 ألف شخص من المناطق القريبة من الحدود إلى عمق المنطقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,185
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,835
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,945
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,675

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة