"الموارد البشرية": لن ينقص راتب الموظف في السنتين الأوليين من "التخصيص"

النظام الجديد يشمل كل المراتب واللوائح التعليمية والصحية وأعضاء هيئات التدريس

قال وكيل الأنظمة واللوائح في وزارة الموارد البشرية عادل اليوسف: إنه لن يطال راتب الموظف أي نقص في النظام الجديد للتحول والتخصيص خلال أول سنتين، مشيراً إلى أنه بعد السنتين ستكون احتمالية زيادة راتبه واردة ما لم يكن هناك تقصير شديد.

وكشف "اليوسف" في حديثه لنشرة "الرابعة" على قناة "العربية"، أن هناك فرقاً بين التحول والتخصيص، مشيراً إلى أن "التحول أن يكون هذا النشاط على نظام العمل، لكنه لا يزال جهازاً حكومياً، والتخصيص بمعنى أن يكون شركة حكومية أو قطاعاً خاصاً، وبهذه الحالة هناك ضوابط ومعايير سيتم الاتفاق مع الموارد البشرية على آلية تقييم هؤلاء الموظفين للتحول والتخصيص معهم؛ حتى لا يكون هناك ظلم في آلية المعايير".

وتابع: "من يجتاز هذه المعايير، ويكون مناسباً للجهاز الجديد، وخدمته فوق 25 سنة؛ سيعطى الخيار؛ إما أن يتقاعد مبكراً ويبدأ عقداً جديداً مع هذه الجهة على نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وإما أن يضم خدماته، وهذا النظام يشمل أصحاب المراتب واللوائح التعليمية والصحية، وأعضاء هيئة التدريس".

وأضاف: "من حق الموظف المنتج التظلم أمام الجهات العمالية في حال وقع عليه الظلم في تقييمه".

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