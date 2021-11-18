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"الزعاق": البرد موجة طارئة مع "الأحيمر".. وللمطر معه رائحة وفوائد مبروكة

موسم الشتاء سيبدأ فعليًّا في منتصف شهر ديسمبر المقبل

أكد خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن السعودية تتعرض لمنخفض جوي، تولد عنه أمطار على مناطق واسعة من السعودية، علاوة على دول الخليج. ويأتي ذلك في موسم الوسم، وهو من أهم المواسم التي تنبت فيها الأرض بالنبات، ويكون للأمطار رائحة وفوائد مبروكة.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "أخباركم" على قناة المجد بأن انخفاض الحرارة يسمى بموجة الأحيمر، وهي علامة على هبوب رياح شمالية، تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء الثقيلة. مشيرًا إلى أن نجم الأحيمر مدته أسبوعان، وهي موجة طارئة.

وتابع: يُتوقع أن تستمر الموجة البادرة إلى يوم الجمعة، ثم يعود الدفء مرة أخرى. موضحًا أن موسم الشتاء سيبدأ فعليًّا مع دخول النجم الثاني من نجوم «المربعانية» بعد قرابة عشرين يومًا في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأشار الزعاق إلى أن التوقعات فيما يتعلق بحالة الجو إذا تجاوزت 72 ساعة تكون بعيدة الصواب، وإذا قلت المدة وعدد الأيام تقل نسبة الخطأ فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزعاق": البرد موجة طارئة مع "الأحيمر".. وللمطر معه رائحة وفوائد مبروكة
سبق

أكد خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن السعودية تتعرض لمنخفض جوي، تولد عنه أمطار على مناطق واسعة من السعودية، علاوة على دول الخليج. ويأتي ذلك في موسم الوسم، وهو من أهم المواسم التي تنبت فيها الأرض بالنبات، ويكون للأمطار رائحة وفوائد مبروكة.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "أخباركم" على قناة المجد بأن انخفاض الحرارة يسمى بموجة الأحيمر، وهي علامة على هبوب رياح شمالية، تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء الثقيلة. مشيرًا إلى أن نجم الأحيمر مدته أسبوعان، وهي موجة طارئة.

وتابع: يُتوقع أن تستمر الموجة البادرة إلى يوم الجمعة، ثم يعود الدفء مرة أخرى. موضحًا أن موسم الشتاء سيبدأ فعليًّا مع دخول النجم الثاني من نجوم «المربعانية» بعد قرابة عشرين يومًا في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأشار الزعاق إلى أن التوقعات فيما يتعلق بحالة الجو إذا تجاوزت 72 ساعة تكون بعيدة الصواب، وإذا قلت المدة وعدد الأيام تقل نسبة الخطأ فيها.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
10:12 PM

"الزعاق": البرد موجة طارئة مع "الأحيمر".. وللمطر معه رائحة وفوائد مبروكة

موسم الشتاء سيبدأ فعليًّا في منتصف شهر ديسمبر المقبل

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زيد الخمشي - الرياض
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4,241

أكد خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن السعودية تتعرض لمنخفض جوي، تولد عنه أمطار على مناطق واسعة من السعودية، علاوة على دول الخليج. ويأتي ذلك في موسم الوسم، وهو من أهم المواسم التي تنبت فيها الأرض بالنبات، ويكون للأمطار رائحة وفوائد مبروكة.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "أخباركم" على قناة المجد بأن انخفاض الحرارة يسمى بموجة الأحيمر، وهي علامة على هبوب رياح شمالية، تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء الثقيلة. مشيرًا إلى أن نجم الأحيمر مدته أسبوعان، وهي موجة طارئة.

وتابع: يُتوقع أن تستمر الموجة البادرة إلى يوم الجمعة، ثم يعود الدفء مرة أخرى. موضحًا أن موسم الشتاء سيبدأ فعليًّا مع دخول النجم الثاني من نجوم «المربعانية» بعد قرابة عشرين يومًا في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأشار الزعاق إلى أن التوقعات فيما يتعلق بحالة الجو إذا تجاوزت 72 ساعة تكون بعيدة الصواب، وإذا قلت المدة وعدد الأيام تقل نسبة الخطأ فيها.

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