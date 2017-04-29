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ميكالي: هدفنا النقاط الثلاث في مباراة الغد.. الشهري: نملك الرغبة والعزيمة في تحقيق الفوز

مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي لمواجهة شباب الأهلي ضمن دوري الأبطال

قال البرازيلي روجيريو ميكالي مدرب الهلال: هدفنا في مباراة الغد أمام شباب الأهلي التأهل للمرحلة المقبلة؛ حيث نعمل سويًّا على تقديم مستوى متميز ونحقق نتيجة إيجابية في المباراة.

جاء حديث ميكالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال ونظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.

وتابع: "نعلم بأن منافسنا في مباراة الغد ليس بالسهل، ونفكر حالياً في المستقبل، علينا كمحترفين العمل لتحقيق أهدافنا، والجميع متأثر ويعاني من تذبذب المستويات نظير ظروف الجائحة.

وأضاف: "يعتمد التغيير في التشكيلة والخطة على قراءة الجهاز الفني لكل مباراة، وندخل كل مباراة وهدفنا هو الفوز، ولذلك هدفنا في مواجهة يوم الغد النقاط الثلاث والتأهل.

بدوره قال مهاجم الهلال صالح الشهري: "نخوض غداً مواجهة مهمة تحدد مصيرنا في المجموعة، نملك الرغبة والعزيمة كلاعبين في تحقيق الفوز والتأهل كمتصدرين للمجموعة، ويجب على اللاعب المحترف أن يكون جاهزاً في جميع الأحوال، سواء أكان أساسيّاً أم احتياطياً، والأهم هو مساعدة الفريق.

ويتصدر الاستقلال الطاجيكي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 4 نقاط لكلٍّ من شباب الأهلي وايه جي ام كي.

الهلال دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ميكالي: هدفنا النقاط الثلاث في مباراة الغد.. الشهري: نملك الرغبة والعزيمة في تحقيق الفوز
سبق

قال البرازيلي روجيريو ميكالي مدرب الهلال: هدفنا في مباراة الغد أمام شباب الأهلي التأهل للمرحلة المقبلة؛ حيث نعمل سويًّا على تقديم مستوى متميز ونحقق نتيجة إيجابية في المباراة.

جاء حديث ميكالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال ونظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.

وتابع: "نعلم بأن منافسنا في مباراة الغد ليس بالسهل، ونفكر حالياً في المستقبل، علينا كمحترفين العمل لتحقيق أهدافنا، والجميع متأثر ويعاني من تذبذب المستويات نظير ظروف الجائحة.

وأضاف: "يعتمد التغيير في التشكيلة والخطة على قراءة الجهاز الفني لكل مباراة، وندخل كل مباراة وهدفنا هو الفوز، ولذلك هدفنا في مواجهة يوم الغد النقاط الثلاث والتأهل.

بدوره قال مهاجم الهلال صالح الشهري: "نخوض غداً مواجهة مهمة تحدد مصيرنا في المجموعة، نملك الرغبة والعزيمة كلاعبين في تحقيق الفوز والتأهل كمتصدرين للمجموعة، ويجب على اللاعب المحترف أن يكون جاهزاً في جميع الأحوال، سواء أكان أساسيّاً أم احتياطياً، والأهم هو مساعدة الفريق.

ويتصدر الاستقلال الطاجيكي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 4 نقاط لكلٍّ من شباب الأهلي وايه جي ام كي.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
08:36 PM

ميكالي: هدفنا النقاط الثلاث في مباراة الغد.. الشهري: نملك الرغبة والعزيمة في تحقيق الفوز

مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي لمواجهة شباب الأهلي ضمن دوري الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال البرازيلي روجيريو ميكالي مدرب الهلال: هدفنا في مباراة الغد أمام شباب الأهلي التأهل للمرحلة المقبلة؛ حيث نعمل سويًّا على تقديم مستوى متميز ونحقق نتيجة إيجابية في المباراة.

جاء حديث ميكالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال ونظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.

وتابع: "نعلم بأن منافسنا في مباراة الغد ليس بالسهل، ونفكر حالياً في المستقبل، علينا كمحترفين العمل لتحقيق أهدافنا، والجميع متأثر ويعاني من تذبذب المستويات نظير ظروف الجائحة.

وأضاف: "يعتمد التغيير في التشكيلة والخطة على قراءة الجهاز الفني لكل مباراة، وندخل كل مباراة وهدفنا هو الفوز، ولذلك هدفنا في مواجهة يوم الغد النقاط الثلاث والتأهل.

بدوره قال مهاجم الهلال صالح الشهري: "نخوض غداً مواجهة مهمة تحدد مصيرنا في المجموعة، نملك الرغبة والعزيمة كلاعبين في تحقيق الفوز والتأهل كمتصدرين للمجموعة، ويجب على اللاعب المحترف أن يكون جاهزاً في جميع الأحوال، سواء أكان أساسيّاً أم احتياطياً، والأهم هو مساعدة الفريق.

ويتصدر الاستقلال الطاجيكي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 4 نقاط لكلٍّ من شباب الأهلي وايه جي ام كي.

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