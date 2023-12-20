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دهس رجل أمن بطريق الرياض وتعرضه لكسور وإغماء

نُقل لمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف لتلقي العلاج

كشفت مصادر لـ"سبق" أن أحد رجال الأمن بالقوات الخاصة لأمن الطرق، تعرض للدهس مساء يوم أمس بعد كبري المويه باتجاه الرياض، أثناء عمله بإحدى نقاط التفتيش على المركبات العابرة على امتداد الطريق.
وكان رجل الأمن يتولى التأكد من وضع المركبات و نظامية قائدها ومرافقيه والتزامهم بالتعليمات المعمول بها كوجود إثباتات الهوية ورخص القيادة ورخص السير للمركبات.

وقد باشرت الفرق الإسعافية الواقعة ونقلت رجل الأمن إلى مستشفى المويه العام لتلقي العلاج، وبعد إجراءات الفحوصات والإشاعة اتضح وجود كسر في القدمين "اليمنى و اليسرى"، وكذلك كسر في الحوض وإصابات متفرقة في الجسم، مما استلزم نقل الحالة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف.

وتعرض قائد المركبة للإغماء فور وقوع الحادث وتم نقله إلى مستشفى المويه لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن الجهة المختصة باشرت الحادث وفتح ملف تحقيق لمعرفة الأسباب.

أمن الطرق دهس رجل أمن الرياض المويه الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دهس رجل أمن بطريق الرياض وتعرضه لكسور وإغماء
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن أحد رجال الأمن بالقوات الخاصة لأمن الطرق، تعرض للدهس مساء يوم أمس بعد كبري المويه باتجاه الرياض، أثناء عمله بإحدى نقاط التفتيش على المركبات العابرة على امتداد الطريق.
وكان رجل الأمن يتولى التأكد من وضع المركبات و نظامية قائدها ومرافقيه والتزامهم بالتعليمات المعمول بها كوجود إثباتات الهوية ورخص القيادة ورخص السير للمركبات.

وقد باشرت الفرق الإسعافية الواقعة ونقلت رجل الأمن إلى مستشفى المويه العام لتلقي العلاج، وبعد إجراءات الفحوصات والإشاعة اتضح وجود كسر في القدمين "اليمنى و اليسرى"، وكذلك كسر في الحوض وإصابات متفرقة في الجسم، مما استلزم نقل الحالة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف.

وتعرض قائد المركبة للإغماء فور وقوع الحادث وتم نقله إلى مستشفى المويه لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن الجهة المختصة باشرت الحادث وفتح ملف تحقيق لمعرفة الأسباب.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
02:23 PM

دهس رجل أمن بطريق الرياض وتعرضه لكسور وإغماء

نُقل لمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف لتلقي العلاج

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متعب البقمي - الطائف
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كشفت مصادر لـ"سبق" أن أحد رجال الأمن بالقوات الخاصة لأمن الطرق، تعرض للدهس مساء يوم أمس بعد كبري المويه باتجاه الرياض، أثناء عمله بإحدى نقاط التفتيش على المركبات العابرة على امتداد الطريق.
وكان رجل الأمن يتولى التأكد من وضع المركبات و نظامية قائدها ومرافقيه والتزامهم بالتعليمات المعمول بها كوجود إثباتات الهوية ورخص القيادة ورخص السير للمركبات.

وقد باشرت الفرق الإسعافية الواقعة ونقلت رجل الأمن إلى مستشفى المويه العام لتلقي العلاج، وبعد إجراءات الفحوصات والإشاعة اتضح وجود كسر في القدمين "اليمنى و اليسرى"، وكذلك كسر في الحوض وإصابات متفرقة في الجسم، مما استلزم نقل الحالة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف.

وتعرض قائد المركبة للإغماء فور وقوع الحادث وتم نقله إلى مستشفى المويه لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن الجهة المختصة باشرت الحادث وفتح ملف تحقيق لمعرفة الأسباب.

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