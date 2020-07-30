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بينهم حارس "الغنوشي".. تونس تحقق مع 4 من "النهضة" الإخوانية بتهم عنف

على خلفية أعمال رشق زامنت اعتصام نفذته الحركة خارج البرلمان قبل أيام

قالت وكالة الأنباء الرسمية: إن القضاء التونسي فتح اليوم الجمعة تحقيقاً مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي للغنوشي؛ بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.

وكانت حركة النهضة الإخوانية قد نفذت اعتصاماً خارج البرلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي، رشق خلاله أعضاء الحزب ومواطنون بعضهم بعضاً بالحجارة والزجاجات، بحسب "سكاي نيوز عربية".


وجاءت الأحداث عقب إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراً بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه؛ في مسعى لحل أزمة مطولة شابت الحياة السياسية في البلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينهم حارس "الغنوشي".. تونس تحقق مع 4 من "النهضة" الإخوانية بتهم عنف
سبق

قالت وكالة الأنباء الرسمية: إن القضاء التونسي فتح اليوم الجمعة تحقيقاً مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي للغنوشي؛ بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.

وكانت حركة النهضة الإخوانية قد نفذت اعتصاماً خارج البرلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي، رشق خلاله أعضاء الحزب ومواطنون بعضهم بعضاً بالحجارة والزجاجات، بحسب "سكاي نيوز عربية".


وجاءت الأحداث عقب إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراً بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه؛ في مسعى لحل أزمة مطولة شابت الحياة السياسية في البلاد.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
07:57 PM

بينهم حارس "الغنوشي".. تونس تحقق مع 4 من "النهضة" الإخوانية بتهم عنف

على خلفية أعمال رشق زامنت اعتصام نفذته الحركة خارج البرلمان قبل أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة الأنباء الرسمية: إن القضاء التونسي فتح اليوم الجمعة تحقيقاً مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي للغنوشي؛ بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.

وكانت حركة النهضة الإخوانية قد نفذت اعتصاماً خارج البرلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي، رشق خلاله أعضاء الحزب ومواطنون بعضهم بعضاً بالحجارة والزجاجات، بحسب "سكاي نيوز عربية".


وجاءت الأحداث عقب إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراً بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه؛ في مسعى لحل أزمة مطولة شابت الحياة السياسية في البلاد.

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