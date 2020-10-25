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الفرنسي "أمالفيتانو" ينضم لصفوف الفيصلي .. لمدة موسمين

عزز الفيصلي صفوف الفريق الكروي الأول بالتوقيع مع اللاعب ” رومان أمالفيتانو” قادمًا من نادي ديجون الفرنسي بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وقد وصل اللاعب صباح اليوم الأحد لمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

يُذكر أن اللاعب خاض تجارب احترافية مع أندية نيوكاسل الإنجليزي، ورينو الفرنسي، وأيضًا إيڤيان الفرنسي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الفرنسي "أمالفيتانو" ينضم لصفوف الفيصلي .. لمدة موسمين
سبق

عزز الفيصلي صفوف الفريق الكروي الأول بالتوقيع مع اللاعب ” رومان أمالفيتانو” قادمًا من نادي ديجون الفرنسي بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وقد وصل اللاعب صباح اليوم الأحد لمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

يُذكر أن اللاعب خاض تجارب احترافية مع أندية نيوكاسل الإنجليزي، ورينو الفرنسي، وأيضًا إيڤيان الفرنسي.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
08:32 PM

الفرنسي "أمالفيتانو" ينضم لصفوف الفيصلي .. لمدة موسمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عزز الفيصلي صفوف الفريق الكروي الأول بالتوقيع مع اللاعب ” رومان أمالفيتانو” قادمًا من نادي ديجون الفرنسي بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وقد وصل اللاعب صباح اليوم الأحد لمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

يُذكر أن اللاعب خاض تجارب احترافية مع أندية نيوكاسل الإنجليزي، ورينو الفرنسي، وأيضًا إيڤيان الفرنسي.

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