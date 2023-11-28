يعسكر في الدمام.. أخضر الناشئين يفتح ملف "الآسيوية"

يفتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم غدًا الأحد معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، المقام استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2021، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 5 إلى 13 ديسمبر.



ويأتي "الأخضر" على رأس المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبي العراق ولبنان.



واستدعى المدير الفني عبد الوهاب الحربي (24) لاعبًا، أسماؤهم على النحو الآتي: محمد المحمود، محمود البريه، محمد جعفري، ياسين خالد، رياض يامي، فهد فلاتة، عبد السلام برناوي، زياد عياش، سعد المطيري، عبد الله البيشي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، حسين آل طه، ثامر الظفيري، نواف الجناحي، بدر البيشي، إبراهيم الدوسري، سعيد الزهراني، نواف البشري، محمد العيسي، فارس يوسف، طلال حاجي.



ومن المقرر أن يجري لاعبو المنتخب السعودي أولى حصصهم التدريبية مساء يوم الاثنين على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.



الجدير بالذكر أن "الأخضر" يحمل لقب بطولة غرب آسيا للناشئين، التي أُقيمت نسختها الماضية في الأردن منتصف عام 2019.