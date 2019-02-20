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مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس مال المصرف إلى 40 مليار ريال

عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60 %..  وسيتم منح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة

قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي بالتوصية الى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي المصرف عن طريق رسملة 15,000 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة.

وكشف رئيس مجلس إدارة "مصرف الراجحي" عبد الله بن سليمان الراجحي، عن توصية المجلس بزيادة رأس المال إلى 40 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60 %.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز موارد المصرف مما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف (الذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

في حال وجود كسور أسهم، فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كل بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

مصرف الراجحي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس مال المصرف إلى 40 مليار ريال
سبق

قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي بالتوصية الى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي المصرف عن طريق رسملة 15,000 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة.

وكشف رئيس مجلس إدارة "مصرف الراجحي" عبد الله بن سليمان الراجحي، عن توصية المجلس بزيادة رأس المال إلى 40 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60 %.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز موارد المصرف مما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف (الذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

في حال وجود كسور أسهم، فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كل بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
10:43 AM

مجلس إدارة مصرف الراجحي يوصي بزيادة رأس مال المصرف إلى 40 مليار ريال

عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60 %..  وسيتم منح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي بالتوصية الى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي المصرف عن طريق رسملة 15,000 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة.

وكشف رئيس مجلس إدارة "مصرف الراجحي" عبد الله بن سليمان الراجحي، عن توصية المجلس بزيادة رأس المال إلى 40 مليار ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 60 %.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز موارد المصرف مما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف (الذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

في حال وجود كسور أسهم، فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كل بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

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04 فبراير
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