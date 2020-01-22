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بالأسماء.. "28" مستفيداً من المنح السكنية لذوي الشهداء والمصابين ببلدية محايل

"آل مصمع": استكمال الإجراءات ليتسنى لهم استلام أراضيهم بأسرع وقت ممكن

سمت بلدية محايل 28 مستفيداً للمنح السكنية لذوي الشهداء والمصابين في قرعة علنية تم إجراؤها بمشاركة ممثلين من وزارة الشؤون البلدية والقروية وممثل لأمانة منطقة عسير مع ممثلين للبلدية والمجلس البلدي.

وأكد سعيد بن علي آل مصمع رئيس بلدية محايل أن الإجراء تم إنفاذاً للأمر السامي الكريم، وبتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال، ومتابعة من أمين المنطقة.

وأشار "آل مصمع" إلى سعي البلدية لاستكمال كافة الإجراءات اللاحقة لهذا الاقتراع؛ لتمكين المستهدفين من إنهاء جميع الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ليتسنى لهم استلام أراضيهم في أسرع وقت ممكن.

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بالأسماء.. "28" مستفيداً من المنح السكنية لذوي الشهداء والمصابين ببلدية محايل
سبق

سمت بلدية محايل 28 مستفيداً للمنح السكنية لذوي الشهداء والمصابين في قرعة علنية تم إجراؤها بمشاركة ممثلين من وزارة الشؤون البلدية والقروية وممثل لأمانة منطقة عسير مع ممثلين للبلدية والمجلس البلدي.

وأكد سعيد بن علي آل مصمع رئيس بلدية محايل أن الإجراء تم إنفاذاً للأمر السامي الكريم، وبتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال، ومتابعة من أمين المنطقة.

وأشار "آل مصمع" إلى سعي البلدية لاستكمال كافة الإجراءات اللاحقة لهذا الاقتراع؛ لتمكين المستهدفين من إنهاء جميع الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ليتسنى لهم استلام أراضيهم في أسرع وقت ممكن.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
12:35 AM

بالأسماء.. "28" مستفيداً من المنح السكنية لذوي الشهداء والمصابين ببلدية محايل

"آل مصمع": استكمال الإجراءات ليتسنى لهم استلام أراضيهم بأسرع وقت ممكن

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محمد طيران - محايل عسير
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سمت بلدية محايل 28 مستفيداً للمنح السكنية لذوي الشهداء والمصابين في قرعة علنية تم إجراؤها بمشاركة ممثلين من وزارة الشؤون البلدية والقروية وممثل لأمانة منطقة عسير مع ممثلين للبلدية والمجلس البلدي.

وأكد سعيد بن علي آل مصمع رئيس بلدية محايل أن الإجراء تم إنفاذاً للأمر السامي الكريم، وبتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال، ومتابعة من أمين المنطقة.

وأشار "آل مصمع" إلى سعي البلدية لاستكمال كافة الإجراءات اللاحقة لهذا الاقتراع؛ لتمكين المستهدفين من إنهاء جميع الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ليتسنى لهم استلام أراضيهم في أسرع وقت ممكن.

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