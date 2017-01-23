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حادث الطائرة المفقودة.. هل نجا "نجم البريميرليغ" بقارب؟

الشرطة تواصل عمليات البحث وتضع 4 فرضيات محتملة

تتواصل عملية البحث عن الطائرة التي فُقِدت الثلاثاء وكان على متنها النجم الجديد لفريق "كارديف سيتي" الإنجليزي إيميليانو سالا، إلا أن تحديد نطاق عمليات البحث يعتمد على نظرية ترجح نجاة اللاعب.

واختفت الطائرة من على شاشات الرادار، في حدود الساعة 8:20 بالتوقيت الإنجليزي، بينما كانت في طريقها من نانت في فرنسا إلى كارديف في إنجلترا.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني، إن الشرطة ترجح فرضية نجاة "سالا" وربان الطائرة "بايبر بي -46 ماليبو"، من الموت، بعدما استقلا قارب نجاة.

وذكرت شرطة "غيرنسي"، وهي جزيرة تقع في القنال الإنجليزي، أنها وضعت أربع فرضيات لمصير الطائرة والراكبين.

وقالت الشرطة: المسارات التي نبحث فيها حالياً هي "هبوط الطائرة في مكان ما لكنها فقدت الاتصال لسبب معين"، "أو أن تكون هبطت الطائرة على سطح الماء، واستقل الشخصان، اللذان كانا على متنها، قارب نجاة مطاطياً كان بالطائرة.

وأضافت: المسار الثالث هو تحطم الطائرة عند هبوطها على سطح الماء، بينما يشير المسار الرابع إلى هبوط الطائرة على سطح الماء، ثم إنقاذ الرجلين وحملهما على متن سفينة عابرة.

وأوضحت الشرطة أن تحديد مواقع عمليات البحث يعتمد أكثر على فرضية نجاة الراكبين بواسطة قارب النجاة.

وكانت الشرطة قد كشفت، في وقت سابق، أن فرص نجاة الراكبين "ضئيلة".

وأعلن نادي "كارديف سيتي" أن فرص العثور على ناجين "تتقلص بسرعة كبيرة"، وقال: نواصل الصلاة من أجل أخبار إيجابية.

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حادث الطائرة المفقودة.. هل نجا "نجم البريميرليغ" بقارب؟
سبق

تتواصل عملية البحث عن الطائرة التي فُقِدت الثلاثاء وكان على متنها النجم الجديد لفريق "كارديف سيتي" الإنجليزي إيميليانو سالا، إلا أن تحديد نطاق عمليات البحث يعتمد على نظرية ترجح نجاة اللاعب.

واختفت الطائرة من على شاشات الرادار، في حدود الساعة 8:20 بالتوقيت الإنجليزي، بينما كانت في طريقها من نانت في فرنسا إلى كارديف في إنجلترا.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني، إن الشرطة ترجح فرضية نجاة "سالا" وربان الطائرة "بايبر بي -46 ماليبو"، من الموت، بعدما استقلا قارب نجاة.

وذكرت شرطة "غيرنسي"، وهي جزيرة تقع في القنال الإنجليزي، أنها وضعت أربع فرضيات لمصير الطائرة والراكبين.

وقالت الشرطة: المسارات التي نبحث فيها حالياً هي "هبوط الطائرة في مكان ما لكنها فقدت الاتصال لسبب معين"، "أو أن تكون هبطت الطائرة على سطح الماء، واستقل الشخصان، اللذان كانا على متنها، قارب نجاة مطاطياً كان بالطائرة.

وأضافت: المسار الثالث هو تحطم الطائرة عند هبوطها على سطح الماء، بينما يشير المسار الرابع إلى هبوط الطائرة على سطح الماء، ثم إنقاذ الرجلين وحملهما على متن سفينة عابرة.

وأوضحت الشرطة أن تحديد مواقع عمليات البحث يعتمد أكثر على فرضية نجاة الراكبين بواسطة قارب النجاة.

وكانت الشرطة قد كشفت، في وقت سابق، أن فرص نجاة الراكبين "ضئيلة".

وأعلن نادي "كارديف سيتي" أن فرص العثور على ناجين "تتقلص بسرعة كبيرة"، وقال: نواصل الصلاة من أجل أخبار إيجابية.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
03:46 PM
اخر تعديل
23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
04:24 PM

حادث الطائرة المفقودة.. هل نجا "نجم البريميرليغ" بقارب؟

الشرطة تواصل عمليات البحث وتضع 4 فرضيات محتملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتواصل عملية البحث عن الطائرة التي فُقِدت الثلاثاء وكان على متنها النجم الجديد لفريق "كارديف سيتي" الإنجليزي إيميليانو سالا، إلا أن تحديد نطاق عمليات البحث يعتمد على نظرية ترجح نجاة اللاعب.

واختفت الطائرة من على شاشات الرادار، في حدود الساعة 8:20 بالتوقيت الإنجليزي، بينما كانت في طريقها من نانت في فرنسا إلى كارديف في إنجلترا.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني، إن الشرطة ترجح فرضية نجاة "سالا" وربان الطائرة "بايبر بي -46 ماليبو"، من الموت، بعدما استقلا قارب نجاة.

وذكرت شرطة "غيرنسي"، وهي جزيرة تقع في القنال الإنجليزي، أنها وضعت أربع فرضيات لمصير الطائرة والراكبين.

وقالت الشرطة: المسارات التي نبحث فيها حالياً هي "هبوط الطائرة في مكان ما لكنها فقدت الاتصال لسبب معين"، "أو أن تكون هبطت الطائرة على سطح الماء، واستقل الشخصان، اللذان كانا على متنها، قارب نجاة مطاطياً كان بالطائرة.

وأضافت: المسار الثالث هو تحطم الطائرة عند هبوطها على سطح الماء، بينما يشير المسار الرابع إلى هبوط الطائرة على سطح الماء، ثم إنقاذ الرجلين وحملهما على متن سفينة عابرة.

وأوضحت الشرطة أن تحديد مواقع عمليات البحث يعتمد أكثر على فرضية نجاة الراكبين بواسطة قارب النجاة.

وكانت الشرطة قد كشفت، في وقت سابق، أن فرص نجاة الراكبين "ضئيلة".

وأعلن نادي "كارديف سيتي" أن فرص العثور على ناجين "تتقلص بسرعة كبيرة"، وقال: نواصل الصلاة من أجل أخبار إيجابية.

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