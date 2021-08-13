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مركز تعزيز الصحة النفسية يطلق البرنامج العلمي "نحو عودة نفسية آمنة"

لتحسين البيئة المدرسية ومساعدة المرشدين الطلابيين على فهم آثار كورونا

بمشاركة نخبة المختصين بالصحة النفسية للأطفال واليافعين ينطلق يوم غداً السبت 1443/01/06هـ البرنامج العلمي "نحو عودة نفسية آمنة" الذي ينظمه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عن بُعد من خلال تطبيق زوم.

ويهدف البرنامج الى المساهمة في تعزيز الصحة النفسية داخل البيئة المدرسية، ومساعدة المرشدين الطلابيين على فهم الآثار النفسية والسلوكية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا، وتجربة التعليم عن بعد، بالإضافة إلى تطوير مهارات المرشدين الطلابيين في التعامل مع حالات الفقد والفجيعة ومشاعر القلق والخوف لدى الطلاب، وتطوير مهارات الدعم النفسي المدرسي وآليات التدخل المناسبة للفئات الأكثر عرضة للاضطرابات الفسية، علاوة على معرفة عوامل الخطورة داخل البيئة المدرسية وآلية التدخل الأولية المناسبة.

ويتناول البرنامج عدة موضوعات هامة منها: التجارب الدولية للعودة للمدرسة في ظل أزمة كورونا، وماذا غيرت أزمة كورونا والتعليم عن بعد في حياة الطلاب وكيفية التعامل معها، والصفوف الأولية في ظل أزمة كورونا وكيفية فهم مخاوفهم والإجابة على تساؤلاتهم، ومشاعر القلق لدى طلاب المراحل الدراسية وآلية التعامل معها، والفجيعة والفقد مراحلها وتأثيرها وكيفية التعامل معها، والسلوكيات الخطرة في ظل أزمة كورونا (الجنوح، التدخين، التعاطي، التنمر، الإساءة الجسدية) وكيفية الكشف عنها والتعامل معها.

كما يتناول البرنامج أشكال الإساءة والإهمال في ظل أزمة كورونا وكيفية الكشف عنه والتعامل معه، وتعزيز مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية ومهارات التعبير عن المشاعر لدى الطلاب وتنمية مهارات التعامل مع الضغوط لديهم، بالإضافة إلى مهارات زيادة الدافعية للتعلم لدى الطلاب بعد تجربة التعليم عن بعد، ودور المرشدين الطلابيين في تعزيز الصحة النفسية في البيئة المدرسية، وآليات وفنيات الدعم النفسي المدرسي.
ويمكن للمهتمين والراغبين بحضور البرنامج العلمي زيارة حساب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشكل مباشر.

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مركز تعزيز الصحة النفسية يطلق البرنامج العلمي "نحو عودة نفسية آمنة"
سبق

بمشاركة نخبة المختصين بالصحة النفسية للأطفال واليافعين ينطلق يوم غداً السبت 1443/01/06هـ البرنامج العلمي "نحو عودة نفسية آمنة" الذي ينظمه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عن بُعد من خلال تطبيق زوم.

ويهدف البرنامج الى المساهمة في تعزيز الصحة النفسية داخل البيئة المدرسية، ومساعدة المرشدين الطلابيين على فهم الآثار النفسية والسلوكية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا، وتجربة التعليم عن بعد، بالإضافة إلى تطوير مهارات المرشدين الطلابيين في التعامل مع حالات الفقد والفجيعة ومشاعر القلق والخوف لدى الطلاب، وتطوير مهارات الدعم النفسي المدرسي وآليات التدخل المناسبة للفئات الأكثر عرضة للاضطرابات الفسية، علاوة على معرفة عوامل الخطورة داخل البيئة المدرسية وآلية التدخل الأولية المناسبة.

ويتناول البرنامج عدة موضوعات هامة منها: التجارب الدولية للعودة للمدرسة في ظل أزمة كورونا، وماذا غيرت أزمة كورونا والتعليم عن بعد في حياة الطلاب وكيفية التعامل معها، والصفوف الأولية في ظل أزمة كورونا وكيفية فهم مخاوفهم والإجابة على تساؤلاتهم، ومشاعر القلق لدى طلاب المراحل الدراسية وآلية التعامل معها، والفجيعة والفقد مراحلها وتأثيرها وكيفية التعامل معها، والسلوكيات الخطرة في ظل أزمة كورونا (الجنوح، التدخين، التعاطي، التنمر، الإساءة الجسدية) وكيفية الكشف عنها والتعامل معها.

كما يتناول البرنامج أشكال الإساءة والإهمال في ظل أزمة كورونا وكيفية الكشف عنه والتعامل معه، وتعزيز مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية ومهارات التعبير عن المشاعر لدى الطلاب وتنمية مهارات التعامل مع الضغوط لديهم، بالإضافة إلى مهارات زيادة الدافعية للتعلم لدى الطلاب بعد تجربة التعليم عن بعد، ودور المرشدين الطلابيين في تعزيز الصحة النفسية في البيئة المدرسية، وآليات وفنيات الدعم النفسي المدرسي.
ويمكن للمهتمين والراغبين بحضور البرنامج العلمي زيارة حساب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشكل مباشر.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
06:31 PM

مركز تعزيز الصحة النفسية يطلق البرنامج العلمي "نحو عودة نفسية آمنة"

لتحسين البيئة المدرسية ومساعدة المرشدين الطلابيين على فهم آثار كورونا

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فهد الغبيوي - الرياض
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بمشاركة نخبة المختصين بالصحة النفسية للأطفال واليافعين ينطلق يوم غداً السبت 1443/01/06هـ البرنامج العلمي "نحو عودة نفسية آمنة" الذي ينظمه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عن بُعد من خلال تطبيق زوم.

ويهدف البرنامج الى المساهمة في تعزيز الصحة النفسية داخل البيئة المدرسية، ومساعدة المرشدين الطلابيين على فهم الآثار النفسية والسلوكية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا، وتجربة التعليم عن بعد، بالإضافة إلى تطوير مهارات المرشدين الطلابيين في التعامل مع حالات الفقد والفجيعة ومشاعر القلق والخوف لدى الطلاب، وتطوير مهارات الدعم النفسي المدرسي وآليات التدخل المناسبة للفئات الأكثر عرضة للاضطرابات الفسية، علاوة على معرفة عوامل الخطورة داخل البيئة المدرسية وآلية التدخل الأولية المناسبة.

ويتناول البرنامج عدة موضوعات هامة منها: التجارب الدولية للعودة للمدرسة في ظل أزمة كورونا، وماذا غيرت أزمة كورونا والتعليم عن بعد في حياة الطلاب وكيفية التعامل معها، والصفوف الأولية في ظل أزمة كورونا وكيفية فهم مخاوفهم والإجابة على تساؤلاتهم، ومشاعر القلق لدى طلاب المراحل الدراسية وآلية التعامل معها، والفجيعة والفقد مراحلها وتأثيرها وكيفية التعامل معها، والسلوكيات الخطرة في ظل أزمة كورونا (الجنوح، التدخين، التعاطي، التنمر، الإساءة الجسدية) وكيفية الكشف عنها والتعامل معها.

كما يتناول البرنامج أشكال الإساءة والإهمال في ظل أزمة كورونا وكيفية الكشف عنه والتعامل معه، وتعزيز مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية ومهارات التعبير عن المشاعر لدى الطلاب وتنمية مهارات التعامل مع الضغوط لديهم، بالإضافة إلى مهارات زيادة الدافعية للتعلم لدى الطلاب بعد تجربة التعليم عن بعد، ودور المرشدين الطلابيين في تعزيز الصحة النفسية في البيئة المدرسية، وآليات وفنيات الدعم النفسي المدرسي.
ويمكن للمهتمين والراغبين بحضور البرنامج العلمي زيارة حساب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشكل مباشر.

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