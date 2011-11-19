"الثانوية 17" بحائل تحتفل بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال

تضمن معرضًا لمشروعات الطالبات

أقامت الثانوية السابعة عشرة بحائل معرضًا لمشروعات الطالبات تزامنًا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال خلال الفترة من ١٢-١٨ نوفمبر الحالي، وتضمن معرضًا لمشروعات الطالبات افتتحته قائدة المدرسة منيرة السليم ووكيلة الشؤون التعليمية نوال العصيمي.

وقد أشرفت مشرفة نشاط سوق العمل وريادة الأعمال بالمدرسة مشاعل الغنام، ورائدة النشاط مها آل علي،على المعرض، الذي عرضت فيه الطالبة طيف عايض الصقيري مشروعها وهو عبارة عن تصميم مقاطع فيديو،ثيمات، مجلات تعليمية، بنرات كما عرضت الطالبة دينا عادل الأحمري مشروعها المميز وهو عبارة عن صيانة وهندسة الهواتف الذكية.

وعرضت طالبات الصف الثالث أدبي: ‏آراء فيصل العياش، رهف فهد الطوياوي، رغد سليمان الفريدي، انتظار حميدي الشمري، دانة راضي الشمري، حسناء لافي الشمري، حنان مصلح العنزي وماجدة فريح المزيد فكرة مشروع ركن الحلوى والقهوة والكتابة على الأكواب.