"إيداع" تبدأ تفعيل ربط مركز الإيداع الدولي "كلير ستريم"

لتتيح للمستثمرين الدوليين الاستفادة من خدمات المركز

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، تفعيل الربط مع «كلير ستريم»، مزوّد خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية؛ لتتيح للمستثمرين الدوليين الاستفادة من خدمات مركز إيداع الأوراق المالية الدولي (ICSD).

وسيتيح الربط مع مركز إيداع لعملاء كلير ستريم الدوليين، إمكانية الاستثمار في سوق الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في تداول السعودية، ومن المقرر تفعيل الربط اعتباراً من اليوم 04 / 11 / 1442هـ الموافق 14 / 06 / 2021م.