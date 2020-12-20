النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات

عقارات الدولة: عند الخامسة مساءً تبدأ اللجان النظر في الطلبات الواردة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، موعد إطلاق منصة إحكام؛ لاستقبال طلبات تملك العقارات إلكترونياً، وذلك مساء اليوم.

تفصيلاً؛ تبدأ الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات واستقبال طلبات التعديل وتملك العقارات، اليوم الأحد عند الساعة الخامسة عصراً؛ حيث سيتم إطلاق منصة إحكام.

الهيئة العامة لعقارات الدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات
سبق

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، موعد إطلاق منصة إحكام؛ لاستقبال طلبات تملك العقارات إلكترونياً، وذلك مساء اليوم.

تفصيلاً؛ تبدأ الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات واستقبال طلبات التعديل وتملك العقارات، اليوم الأحد عند الساعة الخامسة عصراً؛ حيث سيتم إطلاق منصة إحكام.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
12:52 PM

اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات

عقارات الدولة: عند الخامسة مساءً تبدأ اللجان النظر في الطلبات الواردة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
2,780

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، موعد إطلاق منصة إحكام؛ لاستقبال طلبات تملك العقارات إلكترونياً، وذلك مساء اليوم.

تفصيلاً؛ تبدأ الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات واستقبال طلبات التعديل وتملك العقارات، اليوم الأحد عند الساعة الخامسة عصراً؛ حيث سيتم إطلاق منصة إحكام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,699
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,633
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,731
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة