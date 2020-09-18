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برنامج الغذاء يقدم مساعداتٍ طارئة لـ 160 ألف سوداني

من متضرري الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة

أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه بصدد توسيع نطاق مساعداته الغذائية الطارئة لتصل إلى 160 ألف شخص متضرر من الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من السودان.

وقال البرنامج في بيان نشر اليوم: نعمل على توسيع نطاق مساعداته الغذائية الطارئة لتصل إلى ما يقرب من 160 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات المدمرة التي ضربت 17 من ولايات السودان الـ 18.

وأشار البيان إلى أن البرنامج قدم مساعدات غذائية طارئة إلى 7 آلاف و200 شخص، كما أن العمل جارٍ على توزيع المساعدات إلى 40 ألف آخرين، ضمن الجولة الأولى من المساعدات.

وقال مدير البرنامج في السودان حميد نورو: الأمطار والفيضانات أتت بصورة أسوأ من المتوقع، الأمر الذي تسبب في حدوث كارثة وطنية، حيث فقد الكثيرون منازلهم وأراضيَهم الزراعية ومدارسهم وأحباءهم، وبعض هؤلاء المتضررين فقدوا كل شيء.

وأضاف: يعمل برنامج الأغذية العالمي بلا كللٍ مع حكومة السودان والشركاء لإيصال المساعدات الغذائية إلى المتضررين، ومع تضافر الجهود، نحاول زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن الوصول إليهم يوميًا.

برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

الرئيسية/ أخبار العالم

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برنامج الغذاء يقدم مساعداتٍ طارئة لـ 160 ألف سوداني
سبق

أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه بصدد توسيع نطاق مساعداته الغذائية الطارئة لتصل إلى 160 ألف شخص متضرر من الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من السودان.

وقال البرنامج في بيان نشر اليوم: نعمل على توسيع نطاق مساعداته الغذائية الطارئة لتصل إلى ما يقرب من 160 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات المدمرة التي ضربت 17 من ولايات السودان الـ 18.

وأشار البيان إلى أن البرنامج قدم مساعدات غذائية طارئة إلى 7 آلاف و200 شخص، كما أن العمل جارٍ على توزيع المساعدات إلى 40 ألف آخرين، ضمن الجولة الأولى من المساعدات.

وقال مدير البرنامج في السودان حميد نورو: الأمطار والفيضانات أتت بصورة أسوأ من المتوقع، الأمر الذي تسبب في حدوث كارثة وطنية، حيث فقد الكثيرون منازلهم وأراضيَهم الزراعية ومدارسهم وأحباءهم، وبعض هؤلاء المتضررين فقدوا كل شيء.

وأضاف: يعمل برنامج الأغذية العالمي بلا كللٍ مع حكومة السودان والشركاء لإيصال المساعدات الغذائية إلى المتضررين، ومع تضافر الجهود، نحاول زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن الوصول إليهم يوميًا.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
02:10 PM

برنامج الغذاء يقدم مساعداتٍ طارئة لـ 160 ألف سوداني

من متضرري الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه بصدد توسيع نطاق مساعداته الغذائية الطارئة لتصل إلى 160 ألف شخص متضرر من الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من السودان.

وقال البرنامج في بيان نشر اليوم: نعمل على توسيع نطاق مساعداته الغذائية الطارئة لتصل إلى ما يقرب من 160 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات المدمرة التي ضربت 17 من ولايات السودان الـ 18.

وأشار البيان إلى أن البرنامج قدم مساعدات غذائية طارئة إلى 7 آلاف و200 شخص، كما أن العمل جارٍ على توزيع المساعدات إلى 40 ألف آخرين، ضمن الجولة الأولى من المساعدات.

وقال مدير البرنامج في السودان حميد نورو: الأمطار والفيضانات أتت بصورة أسوأ من المتوقع، الأمر الذي تسبب في حدوث كارثة وطنية، حيث فقد الكثيرون منازلهم وأراضيَهم الزراعية ومدارسهم وأحباءهم، وبعض هؤلاء المتضررين فقدوا كل شيء.

وأضاف: يعمل برنامج الأغذية العالمي بلا كللٍ مع حكومة السودان والشركاء لإيصال المساعدات الغذائية إلى المتضررين، ومع تضافر الجهود، نحاول زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن الوصول إليهم يوميًا.

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