النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إغاثي" الملك يوزع أكثر من 77 طنًّا من السلال الغذائية بالمحافظات اليمنية

المركز يختتم البرنامج التدريبي لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في المكلا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 40 طنًّا و232 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,256 فردًا.

كما وزع المركز اليوم 37 طنًّا و129 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مخيم الشعب 2 بمديرية البريقة في محافظة عدن، استفاد منها 2,082 فردًا.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

على جانب آخر اختتم المركز أمس البرنامج التدريبي المخصّص لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في العمليات التداخلية غير الجراحية في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.


واستهدف البرنامج 21 ممارسًا صحيًّا بهدف تأهيلهم وتعزيز قدراتهم لتقديم أفضل الخدمات للمرضى المستفيدين.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي" الملك يوزع أكثر من 77 طنًّا من السلال الغذائية بالمحافظات اليمنية
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 40 طنًّا و232 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,256 فردًا.

كما وزع المركز اليوم 37 طنًّا و129 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مخيم الشعب 2 بمديرية البريقة في محافظة عدن، استفاد منها 2,082 فردًا.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

على جانب آخر اختتم المركز أمس البرنامج التدريبي المخصّص لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في العمليات التداخلية غير الجراحية في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.


واستهدف البرنامج 21 ممارسًا صحيًّا بهدف تأهيلهم وتعزيز قدراتهم لتقديم أفضل الخدمات للمرضى المستفيدين.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
05:22 PM

"إغاثي" الملك يوزع أكثر من 77 طنًّا من السلال الغذائية بالمحافظات اليمنية

المركز يختتم البرنامج التدريبي لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في المكلا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
34

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 40 طنًّا و232 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,256 فردًا.

كما وزع المركز اليوم 37 طنًّا و129 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مخيم الشعب 2 بمديرية البريقة في محافظة عدن، استفاد منها 2,082 فردًا.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

على جانب آخر اختتم المركز أمس البرنامج التدريبي المخصّص لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في العمليات التداخلية غير الجراحية في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.


واستهدف البرنامج 21 ممارسًا صحيًّا بهدف تأهيلهم وتعزيز قدراتهم لتقديم أفضل الخدمات للمرضى المستفيدين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,868
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,971
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,339

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة