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شرطة القصيم تُطيح بشخص أتلف جهازاً لرصد السرعة بأحد الطرق

المتهم مواطن في العقد الثالث.. وسيُحال إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني؛ بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإتلاف جهاز رصد السرعة الآلي على أحد الطرق في المنطقة.

وقال "السحيباني": المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة القصيم الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم تُطيح بشخص أتلف جهازاً لرصد السرعة بأحد الطرق
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني؛ بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإتلاف جهاز رصد السرعة الآلي على أحد الطرق في المنطقة.

وقال "السحيباني": المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
03:07 PM

شرطة القصيم تُطيح بشخص أتلف جهازاً لرصد السرعة بأحد الطرق

المتهم مواطن في العقد الثالث.. وسيُحال إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني؛ بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإتلاف جهاز رصد السرعة الآلي على أحد الطرق في المنطقة.

وقال "السحيباني": المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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