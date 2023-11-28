"فاوتشي": الجرعة المعززة توفر حماية عالية ضد "أوميكرون"

شدد على عدم المماطلة في تلقيها

أفاد مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، اليوم (الأحد)، بأن تلقي جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا قد يضمن حماية عالية من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا.

وخاطب "فاوتشي" متابعيه عبر قناة "NBC" الأمريكية بالقول: "في حال مرور 6 أشهر على تلقيكم جرعة ثانية من اللقاحات المستندة إلى تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال لشركتي فايزر أو موديرنا، فيتعين عليكم التطعيم بجرعة معززة، وفي حال مرور شهرين أو أكثر من تطعيمكم بلقاح جونسون أند جونسون، فعليكم تناول جرعة معززة".

وشدد كبير المستشارين الأمريكيين على عدم المماطلة في تلقي الجرعة المعززة.

ولفت إلى أن الجرعة المعززة، ترفع مستوى الأجسام المضادة عالياً للغاية مقارنة مع ما كان عليه بعد الجرعة الثانية.

وقال "فاوتشي": "حتى عند التعامل مع سلالات مثل أوميكرون سيكون مستوى الأجسام المضادة لديكم بعد الجرعة المعززة عالياً بما فيه الكفاية، وهذا يرجح أن يعطي مستوى معنياً وربما مرتفعاً للحماية"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".