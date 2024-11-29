"الحازمي" يقلد "الحارثي" رتبته الجديدة "رئيس رقباء"
قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد فواز الحازمي؛ رئيس رقباء راشد بن عواض الحارثي، رتبته الجديدة (رئيس رقباء)، بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.
وعبَّر "الحارثي" عن سعادته بالترقية، واعداً بأن تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"الحازمي" يقلد "الحارثي" رتبته الجديدة "رئيس رقباء"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-29
قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد فواز الحازمي؛ رئيس رقباء راشد بن عواض الحارثي، رتبته الجديدة (رئيس رقباء)، بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.
وعبَّر "الحارثي" عن سعادته بالترقية، واعداً بأن تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
11:12 PM
"الحازمي" يقلد "الحارثي" رتبته الجديدة "رئيس رقباء"
قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد فواز الحازمي؛ رئيس رقباء راشد بن عواض الحارثي، رتبته الجديدة (رئيس رقباء)، بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.
وعبَّر "الحارثي" عن سعادته بالترقية، واعداً بأن تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن.