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فرنسا تأسف لوفاة محامية تركية مسجونة.. وتدعو تركيا لاحترام حقوق الإنسان

حُكِم عليها في العام 2019 بالسجن لأكثر من 13 عاماً وكانت مضربة عن الطعام

أعربت فرنسا، اليوم، عن أسفها بعد وفاة محامية تركية مسجونة ومضربة عن الطعام، داعيةً تركيا مرة جديدة إلى احترام حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "تبلغنا بأسف وبحزن عميق وفاة المحامية إيبرو تيمتيك، ضحية الإضراب عن الطعام الذي بدأته للمطالبة بمحاكمة عادلة".

وكانت المحامية (42 عاماً) التي حكم عليها في العام 2019 بالسجن لأكثر من 13 عاماً "لانتمائها إلى منظمة إرهابية"، بدأت إضراباً عن الطعام في فبراير للمطالبة بمحاكمة جديدة. وتُوفيت المحامية مساء الخميس، وكانت عضواً في رابطة المحامين المعاصرين المتخصصة بالدفاع عن القضايا الحساسة سياسياً.

وتتهم السلطات التركية تلك الجمعية بالارتباط بالمنظمة الماركسية اللينينية المتشددة "جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري" التي نفذت اعتداءات وتعتبرها أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابية".

وأضافت الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تثني على التزام هذه المحامية تجاه دولة القانون واحترام الحريات الأساسية، خصوصاً حق كل شخص في محاكمة عادلة".

ودافعت "إيبرو تيمتيك" خصوصاً عن عائلة "بيركين إيلفان"، وهو مراهق تُوفي عام 2014 بعد إصابته بجروح أثناء تظاهرة مناهضة للحكومة عام 2013.

وأكدت الخارجية أن "فرنسا تدعو مرة جديدة تركيا إلى احترام تعهداتها الدولية، خصوصاً الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

كما طالبت باريس بالإفراج "السريع" عن المحامي إيتاك أونسال المسجون والمضرب عن الطعام منذ أكثر من مائتي يوم.


وأثارت وفاة "إيبرو تيمتيك" صدمة كثير من ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين في تركيا، وكذلك في أوروبا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرنسا تأسف لوفاة محامية تركية مسجونة.. وتدعو تركيا لاحترام حقوق الإنسان
سبق

أعربت فرنسا، اليوم، عن أسفها بعد وفاة محامية تركية مسجونة ومضربة عن الطعام، داعيةً تركيا مرة جديدة إلى احترام حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "تبلغنا بأسف وبحزن عميق وفاة المحامية إيبرو تيمتيك، ضحية الإضراب عن الطعام الذي بدأته للمطالبة بمحاكمة عادلة".

وكانت المحامية (42 عاماً) التي حكم عليها في العام 2019 بالسجن لأكثر من 13 عاماً "لانتمائها إلى منظمة إرهابية"، بدأت إضراباً عن الطعام في فبراير للمطالبة بمحاكمة جديدة. وتُوفيت المحامية مساء الخميس، وكانت عضواً في رابطة المحامين المعاصرين المتخصصة بالدفاع عن القضايا الحساسة سياسياً.

وتتهم السلطات التركية تلك الجمعية بالارتباط بالمنظمة الماركسية اللينينية المتشددة "جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري" التي نفذت اعتداءات وتعتبرها أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابية".

وأضافت الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تثني على التزام هذه المحامية تجاه دولة القانون واحترام الحريات الأساسية، خصوصاً حق كل شخص في محاكمة عادلة".

ودافعت "إيبرو تيمتيك" خصوصاً عن عائلة "بيركين إيلفان"، وهو مراهق تُوفي عام 2014 بعد إصابته بجروح أثناء تظاهرة مناهضة للحكومة عام 2013.

وأكدت الخارجية أن "فرنسا تدعو مرة جديدة تركيا إلى احترام تعهداتها الدولية، خصوصاً الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

كما طالبت باريس بالإفراج "السريع" عن المحامي إيتاك أونسال المسجون والمضرب عن الطعام منذ أكثر من مائتي يوم.


وأثارت وفاة "إيبرو تيمتيك" صدمة كثير من ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين في تركيا، وكذلك في أوروبا.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
07:14 PM
اخر تعديل
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
08:08 PM

فرنسا تأسف لوفاة محامية تركية مسجونة.. وتدعو تركيا لاحترام حقوق الإنسان

حُكِم عليها في العام 2019 بالسجن لأكثر من 13 عاماً وكانت مضربة عن الطعام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت فرنسا، اليوم، عن أسفها بعد وفاة محامية تركية مسجونة ومضربة عن الطعام، داعيةً تركيا مرة جديدة إلى احترام حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "تبلغنا بأسف وبحزن عميق وفاة المحامية إيبرو تيمتيك، ضحية الإضراب عن الطعام الذي بدأته للمطالبة بمحاكمة عادلة".

وكانت المحامية (42 عاماً) التي حكم عليها في العام 2019 بالسجن لأكثر من 13 عاماً "لانتمائها إلى منظمة إرهابية"، بدأت إضراباً عن الطعام في فبراير للمطالبة بمحاكمة جديدة. وتُوفيت المحامية مساء الخميس، وكانت عضواً في رابطة المحامين المعاصرين المتخصصة بالدفاع عن القضايا الحساسة سياسياً.

وتتهم السلطات التركية تلك الجمعية بالارتباط بالمنظمة الماركسية اللينينية المتشددة "جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري" التي نفذت اعتداءات وتعتبرها أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابية".

وأضافت الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تثني على التزام هذه المحامية تجاه دولة القانون واحترام الحريات الأساسية، خصوصاً حق كل شخص في محاكمة عادلة".

ودافعت "إيبرو تيمتيك" خصوصاً عن عائلة "بيركين إيلفان"، وهو مراهق تُوفي عام 2014 بعد إصابته بجروح أثناء تظاهرة مناهضة للحكومة عام 2013.

وأكدت الخارجية أن "فرنسا تدعو مرة جديدة تركيا إلى احترام تعهداتها الدولية، خصوصاً الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

كما طالبت باريس بالإفراج "السريع" عن المحامي إيتاك أونسال المسجون والمضرب عن الطعام منذ أكثر من مائتي يوم.


وأثارت وفاة "إيبرو تيمتيك" صدمة كثير من ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين في تركيا، وكذلك في أوروبا.

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