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القبض على 4 أشخاص قاموا بالتحرش والاعتداء بالضرب على آخر وتصويره بالقصيم

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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القبض على 4 أشخاص قاموا بالتحرش والاعتداء بالضرب على آخر وتصويره بالقصيم
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
11:53 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
12:07 AM

القبض على 4 أشخاص قاموا بالتحرش والاعتداء بالضرب على آخر وتصويره بالقصيم

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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