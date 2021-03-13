تتابع الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ببالغ الحزن والأسى الحادث المأساوي الذي أودى بأرواح بريئة لعدد من المهاجرين الأفارقة وحراس مركز احتجاز المهاجرين في العاصمة اليمنية صنعاء نتيجة الحريق الذي نشب في المركز الذي كان يضم ما يقرب من 900 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين. وتؤكد الأمانة العامة للمنظمة في بيانٍ ورد "سبق" على ضرورة توفير كافة السبُل لوصول المساعدات الإنسانية اللازمة للمصابين. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ضرورة تكاثف الجهود لتوفير الحماية والأمان لجميع الأشخاص المهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الرعاية الطبية والإغاثية، وصون كرامتهم طبقاً لمقتضيات القانون الدولي المنصوص عليها في هذا الشأن.

"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن فهد العتيبي سبق 2021-03-13 تتابع الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ببالغ الحزن والأسى الحادث المأساوي الذي أودى بأرواح بريئة لعدد من المهاجرين الأفارقة وحراس مركز احتجاز المهاجرين في العاصمة اليمنية صنعاء نتيجة الحريق الذي نشب في المركز الذي كان يضم ما يقرب من 900 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين.



وتؤكد الأمانة العامة للمنظمة في بيانٍ ورد "سبق" على ضرورة توفير كافة السبُل لوصول المساعدات الإنسانية اللازمة للمصابين.



ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ضرورة تكاثف الجهود لتوفير الحماية والأمان لجميع الأشخاص المهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الرعاية الطبية والإغاثية، وصون كرامتهم طبقاً لمقتضيات القانون الدولي المنصوص عليها في هذا الشأن.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442 01:07 AM

"العربية للهلال والصليب الأحمر" تدعو لحماية اللاجئين في اليمن بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة عدد من المهاجرين الأفارقة





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تتابع الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ببالغ الحزن والأسى الحادث المأساوي الذي أودى بأرواح بريئة لعدد من المهاجرين الأفارقة وحراس مركز احتجاز المهاجرين في العاصمة اليمنية صنعاء نتيجة الحريق الذي نشب في المركز الذي كان يضم ما يقرب من 900 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين.



وتؤكد الأمانة العامة للمنظمة في بيانٍ ورد "سبق" على ضرورة توفير كافة السبُل لوصول المساعدات الإنسانية اللازمة للمصابين.



ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ضرورة تكاثف الجهود لتوفير الحماية والأمان لجميع الأشخاص المهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الرعاية الطبية والإغاثية، وصون كرامتهم طبقاً لمقتضيات القانون الدولي المنصوص عليها في هذا الشأن.