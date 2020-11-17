مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مستشفى الثورة في تعز مستلزمات الغسيل الكلوي

أكمل الاستعدادات لتدشين مراكز للغسيل الكلوي في الخوخة بالحديدة

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مستشفى الثورة العام في تعز قافلةً دوائيةً مكونةً من خمس شحنات تحتوي على محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي، بحضور وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية والقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتورة إيلان عبدالحق.

وشكرت الدكتورة "إيلان" مركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده ودعمه غير المحدود لمحافظة تعز.

من جانب آخر، أكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، استعداداته لتدشين مراكز للغسيل الكلوي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

يُذكر أن المركز قدّم خمسة أجهزة للغسيل الكلوي وكميات من المحاليل والمواد الطبية تكفي لعدة أشهر وذلك لتزويد المراكز بها.

وتأتي هذه المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم العلاجات الطبية اللازمة للمرضى والمصابين من أبناء مديرية الخوخة.