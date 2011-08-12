النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أجواء اليوم والغد.. "الحصيني" يتوقعها ماطرة في مكة والمشاعر

خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بحبات برد وتشمل جازان والباحة وعسير

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، في تغريدة بحسابه بتويتر، أمطارًا متفاوتة من مكان لآخر خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، اليوم الاثنين وليلة غد الثلاثاء على أجزاء من جازان والباحة وعسير ومكة، خاصة شرقها نواحي المشاعر والطائف والإمارات وسلطنة عمان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت اليوم أول أيام التشريق، منطقة مكة المكرمة والمشاعر، من حالات ماطرة متفاوتة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى المساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أجواء اليوم والغد.. "الحصيني" يتوقعها ماطرة في مكة والمشاعر
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، في تغريدة بحسابه بتويتر، أمطارًا متفاوتة من مكان لآخر خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، اليوم الاثنين وليلة غد الثلاثاء على أجزاء من جازان والباحة وعسير ومكة، خاصة شرقها نواحي المشاعر والطائف والإمارات وسلطنة عمان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت اليوم أول أيام التشريق، منطقة مكة المكرمة والمشاعر، من حالات ماطرة متفاوتة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى المساء.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
12:39 PM

أجواء اليوم والغد.. "الحصيني" يتوقعها ماطرة في مكة والمشاعر

خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بحبات برد وتشمل جازان والباحة وعسير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,135

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، في تغريدة بحسابه بتويتر، أمطارًا متفاوتة من مكان لآخر خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، اليوم الاثنين وليلة غد الثلاثاء على أجزاء من جازان والباحة وعسير ومكة، خاصة شرقها نواحي المشاعر والطائف والإمارات وسلطنة عمان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت اليوم أول أيام التشريق، منطقة مكة المكرمة والمشاعر، من حالات ماطرة متفاوتة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى المساء.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,733
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,700
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,683
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,791

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة