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"كورونا" ينهي حياة 1.136 أمريكياً في 24 ساعة

عدد الوفيات بلغ 201,411

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,310 إصابة مؤكدة و1,136 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وبينت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 916,292 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 201,411 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" ينهي حياة 1.136 أمريكياً في 24 ساعة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,310 إصابة مؤكدة و1,136 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وبينت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 916,292 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 201,411 حالة وفاة.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
09:58 PM

"كورونا" ينهي حياة 1.136 أمريكياً في 24 ساعة

عدد الوفيات بلغ 201,411

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,310 إصابة مؤكدة و1,136 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وبينت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 916,292 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 201,411 حالة وفاة.

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