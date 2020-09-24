وبينت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 916,292 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 201,411 حالة وفاة.

"كورونا" ينهي حياة 1.136 أمريكياً في 24 ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-24 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,310 إصابة مؤكدة و1,136 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وبينت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 916,292 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 201,411 حالة وفاة.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442 09:58 PM

"كورونا" ينهي حياة 1.136 أمريكياً في 24 ساعة عدد الوفيات بلغ 201,411





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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,310 إصابة مؤكدة و1,136 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وبينت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 916,292 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 201,411 حالة وفاة.