النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق – رحمه الله -.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة الدكتور فايز الطراونة – رحمه الله -، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق – رحمه الله -.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة الدكتور فايز الطراونة – رحمه الله -، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
12:38 AM

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,805

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق – رحمه الله -.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة الدكتور فايز الطراونة – رحمه الله -، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق – رحمه الله – وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,610
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,803
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,419

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة