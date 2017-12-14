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ابتدائية بـ"شرائع مكة" تسجّل حالة اشتباه بـ"الحصبة".. والصحة تستنفر

المركز الصحي قام بتطعيم عدد من الطلاب للوقاية قبل زيادة حالات الاشتباه

سجّلت مدرسة بنين ابتدائية بحي الشرائع بمكة المكرمة، الأسبوع الماضي حالة اشتباه بإصابة أحد الطلاب بمرض "الحصبة".

وتفصيلاً، استقبل أحد المراكز الصحية بمكة المكرمة الأسبوع الماضي، حالة اشتباه بمرض " الحصبة " لطالب بمدرسة ابتدائية تقع في حي الشرائع، ما استدعى ذلك استنفاراً صحياً من قِبل العاملين في المركز الصحي للوقوف على الوضع الصحي بالمدرسة.

وأشارت المعلومات إلى أن الحالة الوحيدة لا تزال اشتباهاً ولم تؤكد بعد، وفي انتظار نتائج التحاليل التي أُرسلت إلى المختبر للتأكد من ذلك.


وعمد المركز الصحي إلى زيارة المدرسة والوقوف على الوضع الصحي، والقيام بتطعيم عدد من الطلاب للوقاية، واستباقاً قبل أن تزيد حالات الاشتباه بين صفوف الطلاب.

مكة المكرمة الشرائع الحصبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابتدائية بـ"شرائع مكة" تسجّل حالة اشتباه بـ"الحصبة".. والصحة تستنفر
سبق

سجّلت مدرسة بنين ابتدائية بحي الشرائع بمكة المكرمة، الأسبوع الماضي حالة اشتباه بإصابة أحد الطلاب بمرض "الحصبة".

وتفصيلاً، استقبل أحد المراكز الصحية بمكة المكرمة الأسبوع الماضي، حالة اشتباه بمرض " الحصبة " لطالب بمدرسة ابتدائية تقع في حي الشرائع، ما استدعى ذلك استنفاراً صحياً من قِبل العاملين في المركز الصحي للوقوف على الوضع الصحي بالمدرسة.

وأشارت المعلومات إلى أن الحالة الوحيدة لا تزال اشتباهاً ولم تؤكد بعد، وفي انتظار نتائج التحاليل التي أُرسلت إلى المختبر للتأكد من ذلك.


وعمد المركز الصحي إلى زيارة المدرسة والوقوف على الوضع الصحي، والقيام بتطعيم عدد من الطلاب للوقاية، واستباقاً قبل أن تزيد حالات الاشتباه بين صفوف الطلاب.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
08:56 PM

ابتدائية بـ"شرائع مكة" تسجّل حالة اشتباه بـ"الحصبة".. والصحة تستنفر

المركز الصحي قام بتطعيم عدد من الطلاب للوقاية قبل زيادة حالات الاشتباه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
12,863

سجّلت مدرسة بنين ابتدائية بحي الشرائع بمكة المكرمة، الأسبوع الماضي حالة اشتباه بإصابة أحد الطلاب بمرض "الحصبة".

وتفصيلاً، استقبل أحد المراكز الصحية بمكة المكرمة الأسبوع الماضي، حالة اشتباه بمرض " الحصبة " لطالب بمدرسة ابتدائية تقع في حي الشرائع، ما استدعى ذلك استنفاراً صحياً من قِبل العاملين في المركز الصحي للوقوف على الوضع الصحي بالمدرسة.

وأشارت المعلومات إلى أن الحالة الوحيدة لا تزال اشتباهاً ولم تؤكد بعد، وفي انتظار نتائج التحاليل التي أُرسلت إلى المختبر للتأكد من ذلك.


وعمد المركز الصحي إلى زيارة المدرسة والوقوف على الوضع الصحي، والقيام بتطعيم عدد من الطلاب للوقاية، واستباقاً قبل أن تزيد حالات الاشتباه بين صفوف الطلاب.

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