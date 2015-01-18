"الشمري " يكرم عدداً من المتميزين والمتميزات في "صحة حائل "

حققوا مؤشرات عالية في الأداء خلال "التحول الصحي "عام 2021

كّرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري اليوم، عدداً من المتميزين والمتميزات من منسوبي الإدارات التابعة للإدارة المساعدة للدعم والمساندة لما حققوه من تميز في الأداء وتحقيق مؤشرات عالية خلال عام ٢٠٢١م ودورهم الفاعل في رحلة التحول الصحي.

فيما قدّم المكرمون شكرهم وتقديرهم لـ"الشمري" على هذا التكريم، مرجعين الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ومسؤولي صحة حائل والجهود التي يبذلها العاملون في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.