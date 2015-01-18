النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشمري " يكرم عدداً من المتميزين والمتميزات في "صحة حائل "

حققوا مؤشرات عالية في الأداء خلال "التحول الصحي "عام 2021

كّرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري اليوم، عدداً من المتميزين والمتميزات من منسوبي الإدارات التابعة للإدارة المساعدة للدعم والمساندة لما حققوه من تميز في الأداء وتحقيق مؤشرات عالية خلال عام ٢٠٢١م ودورهم الفاعل في رحلة التحول الصحي.

فيما قدّم المكرمون شكرهم وتقديرهم لـ"الشمري" على هذا التكريم، مرجعين الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ومسؤولي صحة حائل والجهود التي يبذلها العاملون في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشمري " يكرم عدداً من المتميزين والمتميزات في "صحة حائل "
سبق

كّرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري اليوم، عدداً من المتميزين والمتميزات من منسوبي الإدارات التابعة للإدارة المساعدة للدعم والمساندة لما حققوه من تميز في الأداء وتحقيق مؤشرات عالية خلال عام ٢٠٢١م ودورهم الفاعل في رحلة التحول الصحي.

فيما قدّم المكرمون شكرهم وتقديرهم لـ"الشمري" على هذا التكريم، مرجعين الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ومسؤولي صحة حائل والجهود التي يبذلها العاملون في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
10:59 PM

"الشمري " يكرم عدداً من المتميزين والمتميزات في "صحة حائل "

حققوا مؤشرات عالية في الأداء خلال "التحول الصحي "عام 2021

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
0
104

كّرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري اليوم، عدداً من المتميزين والمتميزات من منسوبي الإدارات التابعة للإدارة المساعدة للدعم والمساندة لما حققوه من تميز في الأداء وتحقيق مؤشرات عالية خلال عام ٢٠٢١م ودورهم الفاعل في رحلة التحول الصحي.

فيما قدّم المكرمون شكرهم وتقديرهم لـ"الشمري" على هذا التكريم، مرجعين الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ومسؤولي صحة حائل والجهود التي يبذلها العاملون في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,638
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,509
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,695

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة