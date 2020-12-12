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إعادة الحياة لطرف خمسيني بمجمع فيصل الطبي بالطائف

بعد تدخل جراحي بسبب انسداد الشريان الفخذي

نجح تدخل جراحي عاجل، لمقيم في العقد الخامس من عمره، من إعادة الحياة لطرفه السفلي الأيسر، بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.

وكانت الحالة أصيبت بخثرة وانسداد كامل في الشريان الفخذي السطحي (SFA) والشريان الحرقفي الظاهر (EIA).

وبعد المعاينة قرر فريق جراحة الأوعية الدموية التدخل، واستخراج الخثرة، والتأكد من عودة النبض بالأوعية الدموية الطرفية.

مجمع فيصل الطبي الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعادة الحياة لطرف خمسيني بمجمع فيصل الطبي بالطائف
سبق

نجح تدخل جراحي عاجل، لمقيم في العقد الخامس من عمره، من إعادة الحياة لطرفه السفلي الأيسر، بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.

وكانت الحالة أصيبت بخثرة وانسداد كامل في الشريان الفخذي السطحي (SFA) والشريان الحرقفي الظاهر (EIA).

وبعد المعاينة قرر فريق جراحة الأوعية الدموية التدخل، واستخراج الخثرة، والتأكد من عودة النبض بالأوعية الدموية الطرفية.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
06:13 PM

إعادة الحياة لطرف خمسيني بمجمع فيصل الطبي بالطائف

بعد تدخل جراحي بسبب انسداد الشريان الفخذي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجح تدخل جراحي عاجل، لمقيم في العقد الخامس من عمره، من إعادة الحياة لطرفه السفلي الأيسر، بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.

وكانت الحالة أصيبت بخثرة وانسداد كامل في الشريان الفخذي السطحي (SFA) والشريان الحرقفي الظاهر (EIA).

وبعد المعاينة قرر فريق جراحة الأوعية الدموية التدخل، واستخراج الخثرة، والتأكد من عودة النبض بالأوعية الدموية الطرفية.

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