رئيس جامعة الملك خالد يتفقد سير الاختبارات النهائية في عدد من الكليات

60 ألف طالب وطالبة بدأوا الاختبارات وسط إجراءات احترازية

تفقّد رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم، سير الاختبارات النهائية في عدد من كليات الجامعة، اطلع خلالها على الإجراءات الاحترازية المتخذة، ونقاط الفرز البصري والتعقيم، ووجه بتوفير سبل السلامة والراحة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من أداء الاختبارات بأفضل صورة.

وخلال الجولة التي رافقه فيها وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم، التقى "السلمي" عددًا من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأشاد بما رآه من تطبيق للإجراءات الاحترازية.

من جانبه تفقد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم خلال الأيام الماضية عددًا من مقرات الكليات والمجمعات الأكاديمية.

وأبان "ابن دعجم" أن طلاب وطالبات الجامعة والبالغ عددهم نحو 60 ألف طالب وطالبة بدأوا الأحد الماضي إجراء الاختبارات الإلكترونية، وكذلك الاختبارات الحضورية في المقررات العملية التي تتطلب الحضور وسط إجراءات احترازية عالية.

فيما زارت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة خلود سعد أبوملحة، اليوم، كلية العلوم بشطر الطالبات واطلعت على سير الاختبارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراءات الفرز البصري والتعقيم في المقرات والقاعات وحافلات النقل،

كما اطلعت الدكتورة "أبوملحة" على سير الاختبارات وواقع القاعات الدراسية وإجراءات النظافة والتعقيم في عدد من الكليات بمجمع طريق الملك عبدالله، وشكرت "أبوملحة" مركز دراسة الطالبات بطريق الملك عبدالله وجميع الجهات على الجهود المبذولة.

وفي ذات السياق أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني أن الجامعة اتخذت عددًا من الخطوات لتطبيق الاحترازات الصحية عند جدولة الاختبارات النهائية، منها توزيع فترة الاختبارات على مدى عدة أسابيع، وتحديد فترة اختبار واحدة في اليوم لشطر الطالبات لتتمكن فرق النظافة والتعقيم من تجهيز المكان لليوم التالي، وتحويل كثير من المقررات النظرية للاختبار عن بعد وعددها (5727) بنسبة 66٪ من عدد المقررات الأساسي؜، وتحويل بعض المقررات للعمل بالتقييم المستمر وعددها (2140) بنسبة 24٪؜، إضافة إلى التركيز حضوريًّا على المقررات التي تحتاج بطبيعتها إلى حضور فعلي و كان عددها (862) بنسبة 10٪، مع التأكيد على وجود وقت كاف بين فترات الاختبارات لتتمكن فرق التعقيم والنظافة من تجهيز المقرات.