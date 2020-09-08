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"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

المملكة في المرتبة الـ13 عالمياً ضمن الدول الأكثر أماناً من كورونا

تبوأت المملكة المرتبة الـ13 عالمياً في ترتيب أكثر الدول أماناً في العالم من فيروس كورونا، وذلك وفقاً لتقرير حديث نشرته مجلة فوربس.

وكانت المملكة تحتل المرتبة الـ17 سابقاً وتقدمت 4 مراتب حالياً، متفوقة على أمريكا ومعظم الدول الأوروبية، وقد تصدرت القائمة ألمانيا.

واعتمد التقرير الذي نشرته مجلة "فوربس" على العديد من المؤشرات والمعايير؛ مثل كفاءة الحجر الصحي والمراقبة والكشف والاستعداد الصحي والكفاءة الحكومية.

المملكة العربية السعودية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة في المرتبة الـ13 عالمياً ضمن الدول الأكثر أماناً من كورونا
سبق

تبوأت المملكة المرتبة الـ13 عالمياً في ترتيب أكثر الدول أماناً في العالم من فيروس كورونا، وذلك وفقاً لتقرير حديث نشرته مجلة فوربس.

وكانت المملكة تحتل المرتبة الـ17 سابقاً وتقدمت 4 مراتب حالياً، متفوقة على أمريكا ومعظم الدول الأوروبية، وقد تصدرت القائمة ألمانيا.

واعتمد التقرير الذي نشرته مجلة "فوربس" على العديد من المؤشرات والمعايير؛ مثل كفاءة الحجر الصحي والمراقبة والكشف والاستعداد الصحي والكفاءة الحكومية.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
04:09 PM

المملكة في المرتبة الـ13 عالمياً ضمن الدول الأكثر أماناً من كورونا

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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348

تبوأت المملكة المرتبة الـ13 عالمياً في ترتيب أكثر الدول أماناً في العالم من فيروس كورونا، وذلك وفقاً لتقرير حديث نشرته مجلة فوربس.

وكانت المملكة تحتل المرتبة الـ17 سابقاً وتقدمت 4 مراتب حالياً، متفوقة على أمريكا ومعظم الدول الأوروبية، وقد تصدرت القائمة ألمانيا.

واعتمد التقرير الذي نشرته مجلة "فوربس" على العديد من المؤشرات والمعايير؛ مثل كفاءة الحجر الصحي والمراقبة والكشف والاستعداد الصحي والكفاءة الحكومية.

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