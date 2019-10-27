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تستمر أسبوعين... "مدني جدة" يبدأ حملة تجربة صعود المباني العالية

للتأكد من اشتراطات السلامة وتجريب كافة المعدات والآليات على خطط الطوارئ

أطلق الدفاع المدني بجدة اليوم حملة للكشف على المباني العالية والتي دشنها مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري وتستمر لمدة أسبوعين كمرحلة أولى يتم فيها دراسة نتائجها ليتم بناء الخطط القادمة عليها.

وأوضح اللواء المنتشري أن الحملة مشتركة ما بين السلامة والإطفاء، وتهدف إلى الكشف على كافة المباني العالية بمحافظة جدة للتأكد من اشتراطات السلامة وتجربة كافة المعدات والآليات .

وأضاف المنتشري أن الحملة يشارك فيها عدد من ضباط الإطفاء والسلامة، وكذلك عدد من فرق الإطفاء الواقعة ضمن نطاق المباني العالية، متمنين للجميع السلامة.

وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف تحقيق جملة من الأهداف تتلخص في معرفة كل برج وخصائصه وتدريب مكثف للفرق للتعامل مع أي حادث قد يقع فيها، وتجربة الشبكات الجافة والرطبة ومدى ارتفاع الضخ، وكذلك سيارات السلالم وتمركزها، ومواقع تمركز الفرق في حال تطور أي حادث، ومعرفة إجراءات الإخلاء ومدى توفر وجودة اشتراطات السلامة وفعاليتها.

الدفاع المدني جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تستمر أسبوعين... "مدني جدة" يبدأ حملة تجربة صعود المباني العالية
سبق

أطلق الدفاع المدني بجدة اليوم حملة للكشف على المباني العالية والتي دشنها مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري وتستمر لمدة أسبوعين كمرحلة أولى يتم فيها دراسة نتائجها ليتم بناء الخطط القادمة عليها.

وأوضح اللواء المنتشري أن الحملة مشتركة ما بين السلامة والإطفاء، وتهدف إلى الكشف على كافة المباني العالية بمحافظة جدة للتأكد من اشتراطات السلامة وتجربة كافة المعدات والآليات .

وأضاف المنتشري أن الحملة يشارك فيها عدد من ضباط الإطفاء والسلامة، وكذلك عدد من فرق الإطفاء الواقعة ضمن نطاق المباني العالية، متمنين للجميع السلامة.

وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف تحقيق جملة من الأهداف تتلخص في معرفة كل برج وخصائصه وتدريب مكثف للفرق للتعامل مع أي حادث قد يقع فيها، وتجربة الشبكات الجافة والرطبة ومدى ارتفاع الضخ، وكذلك سيارات السلالم وتمركزها، ومواقع تمركز الفرق في حال تطور أي حادث، ومعرفة إجراءات الإخلاء ومدى توفر وجودة اشتراطات السلامة وفعاليتها.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
06:54 PM

تستمر أسبوعين... "مدني جدة" يبدأ حملة تجربة صعود المباني العالية

للتأكد من اشتراطات السلامة وتجريب كافة المعدات والآليات على خطط الطوارئ

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,525

أطلق الدفاع المدني بجدة اليوم حملة للكشف على المباني العالية والتي دشنها مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري وتستمر لمدة أسبوعين كمرحلة أولى يتم فيها دراسة نتائجها ليتم بناء الخطط القادمة عليها.

وأوضح اللواء المنتشري أن الحملة مشتركة ما بين السلامة والإطفاء، وتهدف إلى الكشف على كافة المباني العالية بمحافظة جدة للتأكد من اشتراطات السلامة وتجربة كافة المعدات والآليات .

وأضاف المنتشري أن الحملة يشارك فيها عدد من ضباط الإطفاء والسلامة، وكذلك عدد من فرق الإطفاء الواقعة ضمن نطاق المباني العالية، متمنين للجميع السلامة.

وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف تحقيق جملة من الأهداف تتلخص في معرفة كل برج وخصائصه وتدريب مكثف للفرق للتعامل مع أي حادث قد يقع فيها، وتجربة الشبكات الجافة والرطبة ومدى ارتفاع الضخ، وكذلك سيارات السلالم وتمركزها، ومواقع تمركز الفرق في حال تطور أي حادث، ومعرفة إجراءات الإخلاء ومدى توفر وجودة اشتراطات السلامة وفعاليتها.

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