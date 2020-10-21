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قبل مواجهة التعاون " دورياً ".. " أمرابط " يبعثر أوراق النصر

استبعد الجهاز الفني بنادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط، من المشاركة في مباراة التعاون، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد تعرضه للإصابة.
وتقرر أن يخضع "أمرابط " لفحوص جديدة، للوقوف على إصابته، ومدى قدرته على المشاركة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وينضم "أمرابط " إلى الغائبين الأرجنتيني " مارتينيز"، والبرازيلي "مايكون "، للإصابة، ومواطنه " حمدالله" لعدم الجاهزية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل مواجهة التعاون " دورياً ".. " أمرابط " يبعثر أوراق النصر
سبق

استبعد الجهاز الفني بنادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط، من المشاركة في مباراة التعاون، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد تعرضه للإصابة.
وتقرر أن يخضع "أمرابط " لفحوص جديدة، للوقوف على إصابته، ومدى قدرته على المشاركة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وينضم "أمرابط " إلى الغائبين الأرجنتيني " مارتينيز"، والبرازيلي "مايكون "، للإصابة، ومواطنه " حمدالله" لعدم الجاهزية.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
10:53 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
11:45 PM

قبل مواجهة التعاون " دورياً ".. " أمرابط " يبعثر أوراق النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,439

استبعد الجهاز الفني بنادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط، من المشاركة في مباراة التعاون، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد تعرضه للإصابة.
وتقرر أن يخضع "أمرابط " لفحوص جديدة، للوقوف على إصابته، ومدى قدرته على المشاركة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وينضم "أمرابط " إلى الغائبين الأرجنتيني " مارتينيز"، والبرازيلي "مايكون "، للإصابة، ومواطنه " حمدالله" لعدم الجاهزية.

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