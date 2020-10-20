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أمانة عسير تغلق 138 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أتلفت نحو 1.140 كجم مواد غذائية فاسدة

أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي، نحو 1.140 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إن الجهود الرقابية المبذولة على نطاق أمانة وبلديات المنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، تعزيزًا للسلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأضاف "الحميدي"، أنه جرى إتلاف 1.140 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ورصد نحو 762 مخالفة صحية، وإغلاق 138 محلاً مخالفًا للاشتراطات الصحية والمهنية، بعد أكثر من 3.413 جولة ميدانية.

وتابع: تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

يذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وفي ضوء ذلك، دعت أمانة منطقة عسير، جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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أمانة عسير تغلق 138 منشأة مخالفة خلال أسبوع
سبق

أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي، نحو 1.140 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إن الجهود الرقابية المبذولة على نطاق أمانة وبلديات المنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، تعزيزًا للسلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأضاف "الحميدي"، أنه جرى إتلاف 1.140 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ورصد نحو 762 مخالفة صحية، وإغلاق 138 محلاً مخالفًا للاشتراطات الصحية والمهنية، بعد أكثر من 3.413 جولة ميدانية.

وتابع: تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

يذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وفي ضوء ذلك، دعت أمانة منطقة عسير، جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
05:02 PM

أمانة عسير تغلق 138 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أتلفت نحو 1.140 كجم مواد غذائية فاسدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي، نحو 1.140 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إن الجهود الرقابية المبذولة على نطاق أمانة وبلديات المنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، تعزيزًا للسلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأضاف "الحميدي"، أنه جرى إتلاف 1.140 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ورصد نحو 762 مخالفة صحية، وإغلاق 138 محلاً مخالفًا للاشتراطات الصحية والمهنية، بعد أكثر من 3.413 جولة ميدانية.

وتابع: تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

يذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وفي ضوء ذلك، دعت أمانة منطقة عسير، جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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