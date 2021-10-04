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انتخاب فوميو كيشيدا رئيساً جديداً للوزراء في اليابان

بعد حصوله على أغلبية الأصوات في مجلسَي البرلمان

انتخب البرلمان الياباني، اليوم، فوميو كيشيدا، رسمياً، رئيسًا للوزراء خلفاً ليوشيهيدي سوغا، بعد حصوله على أغلبية الأصوات في مجلسَي البرلمان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنه من المقرر أن يحل كيشيدا البرلمان الأسبوع المقبل، إضافة إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر الجاري.

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انتخاب فوميو كيشيدا رئيساً جديداً للوزراء في اليابان
سبق

انتخب البرلمان الياباني، اليوم، فوميو كيشيدا، رسمياً، رئيسًا للوزراء خلفاً ليوشيهيدي سوغا، بعد حصوله على أغلبية الأصوات في مجلسَي البرلمان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنه من المقرر أن يحل كيشيدا البرلمان الأسبوع المقبل، إضافة إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر الجاري.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
08:42 AM

انتخاب فوميو كيشيدا رئيساً جديداً للوزراء في اليابان

بعد حصوله على أغلبية الأصوات في مجلسَي البرلمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انتخب البرلمان الياباني، اليوم، فوميو كيشيدا، رسمياً، رئيسًا للوزراء خلفاً ليوشيهيدي سوغا، بعد حصوله على أغلبية الأصوات في مجلسَي البرلمان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنه من المقرر أن يحل كيشيدا البرلمان الأسبوع المقبل، إضافة إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 أكتوبر الجاري.

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