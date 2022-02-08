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وزارة التجارة تُطلق استبانة رضا المستهلك عن المتاجر الإلكترونية

في إطار الشراكة مع المستهلك لتطوير القطاعات وتجويد الخدمات

أطلقت وزارة التجارة استبانة رضا المستهلك عن المتاجر الإلكترونية، وذلك في إطار الشراكة مع المستهلك لتطوير القطاعات وتجويد الخدمات.

وتتضمن الاستبانة أسئلة موجهة للمتسوّق الإلكتروني "لقياس" رضاه من خلال تحديد المتجر الإلكتروني الذي يتعامل معه، وآلية التسوّق ومناسبتها له، وجودة المنتجات المعروضة، ووضوح الأسعار، ومدى التزام المتجر بالتوصيل، ومطابقة المنتجات المستلمة لما تمّ طلبه، إضافة إلى الالتزام بحفظ حقوق المستهلك، ووضوح إجراءات الإلغاء والاستبدال والاسترجاع، وملاءمة خيارات الدفع وغيرها من الخدمات.

وأكّدت الوزارة اهتمامها بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمتسوّقين والتنسيق المباشر مع المتاجر الإلكترونية لرفع كفاءتها، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء بشكل دوري تُناقش مع المتاجر والمستهلكين بكل شفافية.

ويمكن المشاركة في الاستبيان عبر الرابط: https://survey.mc.gov.sa/

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة التجارة تُطلق استبانة رضا المستهلك عن المتاجر الإلكترونية
سبق

أطلقت وزارة التجارة استبانة رضا المستهلك عن المتاجر الإلكترونية، وذلك في إطار الشراكة مع المستهلك لتطوير القطاعات وتجويد الخدمات.

وتتضمن الاستبانة أسئلة موجهة للمتسوّق الإلكتروني "لقياس" رضاه من خلال تحديد المتجر الإلكتروني الذي يتعامل معه، وآلية التسوّق ومناسبتها له، وجودة المنتجات المعروضة، ووضوح الأسعار، ومدى التزام المتجر بالتوصيل، ومطابقة المنتجات المستلمة لما تمّ طلبه، إضافة إلى الالتزام بحفظ حقوق المستهلك، ووضوح إجراءات الإلغاء والاستبدال والاسترجاع، وملاءمة خيارات الدفع وغيرها من الخدمات.

وأكّدت الوزارة اهتمامها بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمتسوّقين والتنسيق المباشر مع المتاجر الإلكترونية لرفع كفاءتها، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء بشكل دوري تُناقش مع المتاجر والمستهلكين بكل شفافية.

ويمكن المشاركة في الاستبيان عبر الرابط: https://survey.mc.gov.sa/

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
09:26 AM

وزارة التجارة تُطلق استبانة رضا المستهلك عن المتاجر الإلكترونية

في إطار الشراكة مع المستهلك لتطوير القطاعات وتجويد الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت وزارة التجارة استبانة رضا المستهلك عن المتاجر الإلكترونية، وذلك في إطار الشراكة مع المستهلك لتطوير القطاعات وتجويد الخدمات.

وتتضمن الاستبانة أسئلة موجهة للمتسوّق الإلكتروني "لقياس" رضاه من خلال تحديد المتجر الإلكتروني الذي يتعامل معه، وآلية التسوّق ومناسبتها له، وجودة المنتجات المعروضة، ووضوح الأسعار، ومدى التزام المتجر بالتوصيل، ومطابقة المنتجات المستلمة لما تمّ طلبه، إضافة إلى الالتزام بحفظ حقوق المستهلك، ووضوح إجراءات الإلغاء والاستبدال والاسترجاع، وملاءمة خيارات الدفع وغيرها من الخدمات.

وأكّدت الوزارة اهتمامها بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمتسوّقين والتنسيق المباشر مع المتاجر الإلكترونية لرفع كفاءتها، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء بشكل دوري تُناقش مع المتاجر والمستهلكين بكل شفافية.

ويمكن المشاركة في الاستبيان عبر الرابط: https://survey.mc.gov.sa/

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,512
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,294
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,004
38 مليار ..

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15,045

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