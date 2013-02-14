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"الجوازات" تدرج "تجديد الإقامة للبرماويين" ضمن خدمة "تواصل" على "أبشر"

يمكن تنفيذها من حساب صاحب العمل.. والأولوية للموجودين بالأحياء العشوائية

أعلنت المديرية العامة للجوازات إدراج خدمة "تجديد إقامة البرماويين" ضمن قائمة خدمة تواصل على منصة أبشر؛ تسهيلاً على المستفيدين، واختصارًا للوقت، وتوفيرًا للجهد، ودون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

وأوضحت "الجوازات" أنه يمكن تنفيذ الخدمة من حساب صاحب العمل على منصة أبشر، ويشترط لذلك تعبئة نموذج طلب تجديد الإقامة مرفق بصورة شخصية للمقيم، ونموذج تعهد بإحضار جواز سفره خلال فترة سريان الإقامة، وصورة الإقامة، وصورة هوية صاحب العمل.

وأشارت المديرية إلى أن الأولوية في الخدمة للجالية البرماوية الموجودين في الأحياء العشوائية التي يجري تطويرها في العاصمة المقدسة، ويمكن الوصول للخدمة عبر حساب صاحب العمل في منصة أبشر، واختيار خدمات من قائمة خدماتي وتحديد قطاع الجوازات ثم اختيار خدمة تواصل وتقديم طلب جديد وتحديد نوع الطلب "خدمات المقيمين داخل المملكة"، ثم اختيار الخدمة الفرعية "تجديد الإقامة - البرماويين"، وكتابة وصف مختصر للطلب في مربع وصف الطلب، وبعد ذلك اختيار ملف المرفقات حسب الصيغ المتاحة على الموقع، ثم تقديم الطلب.

الجوازات الإقامة البرماويين أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تدرج "تجديد الإقامة للبرماويين" ضمن خدمة "تواصل" على "أبشر"
سبق

أعلنت المديرية العامة للجوازات إدراج خدمة "تجديد إقامة البرماويين" ضمن قائمة خدمة تواصل على منصة أبشر؛ تسهيلاً على المستفيدين، واختصارًا للوقت، وتوفيرًا للجهد، ودون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

وأوضحت "الجوازات" أنه يمكن تنفيذ الخدمة من حساب صاحب العمل على منصة أبشر، ويشترط لذلك تعبئة نموذج طلب تجديد الإقامة مرفق بصورة شخصية للمقيم، ونموذج تعهد بإحضار جواز سفره خلال فترة سريان الإقامة، وصورة الإقامة، وصورة هوية صاحب العمل.

وأشارت المديرية إلى أن الأولوية في الخدمة للجالية البرماوية الموجودين في الأحياء العشوائية التي يجري تطويرها في العاصمة المقدسة، ويمكن الوصول للخدمة عبر حساب صاحب العمل في منصة أبشر، واختيار خدمات من قائمة خدماتي وتحديد قطاع الجوازات ثم اختيار خدمة تواصل وتقديم طلب جديد وتحديد نوع الطلب "خدمات المقيمين داخل المملكة"، ثم اختيار الخدمة الفرعية "تجديد الإقامة - البرماويين"، وكتابة وصف مختصر للطلب في مربع وصف الطلب، وبعد ذلك اختيار ملف المرفقات حسب الصيغ المتاحة على الموقع، ثم تقديم الطلب.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
11:21 PM

"الجوازات" تدرج "تجديد الإقامة للبرماويين" ضمن خدمة "تواصل" على "أبشر"

يمكن تنفيذها من حساب صاحب العمل.. والأولوية للموجودين بالأحياء العشوائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المديرية العامة للجوازات إدراج خدمة "تجديد إقامة البرماويين" ضمن قائمة خدمة تواصل على منصة أبشر؛ تسهيلاً على المستفيدين، واختصارًا للوقت، وتوفيرًا للجهد، ودون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

وأوضحت "الجوازات" أنه يمكن تنفيذ الخدمة من حساب صاحب العمل على منصة أبشر، ويشترط لذلك تعبئة نموذج طلب تجديد الإقامة مرفق بصورة شخصية للمقيم، ونموذج تعهد بإحضار جواز سفره خلال فترة سريان الإقامة، وصورة الإقامة، وصورة هوية صاحب العمل.

وأشارت المديرية إلى أن الأولوية في الخدمة للجالية البرماوية الموجودين في الأحياء العشوائية التي يجري تطويرها في العاصمة المقدسة، ويمكن الوصول للخدمة عبر حساب صاحب العمل في منصة أبشر، واختيار خدمات من قائمة خدماتي وتحديد قطاع الجوازات ثم اختيار خدمة تواصل وتقديم طلب جديد وتحديد نوع الطلب "خدمات المقيمين داخل المملكة"، ثم اختيار الخدمة الفرعية "تجديد الإقامة - البرماويين"، وكتابة وصف مختصر للطلب في مربع وصف الطلب، وبعد ذلك اختيار ملف المرفقات حسب الصيغ المتاحة على الموقع، ثم تقديم الطلب.

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