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نائب الرئيس اليمني: مشروع إيران يهدد استقرار وأمن المنطقة

أكد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أداة تخريبية من أدوات طهران الخبيثة

قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية بممارساتها الإرهابية بحق اليمنيين، واعتدائها على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، تثبت كل يوم أنها مجرد أداة تخريبية من أدوات طهران الخبيثة في المنطقة.

وأضاف الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن، اللواء الركن يحيى صلاح، بأن مشروع إيران التخريبي يهدف إلى إقلاق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وأعرب في السياق عن تقديره للمملكة، ومساندته للجيش اليمني في مواجهة هذا المشروع.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن قائد المنطقة العسكرية الخامسة أطلع نائب الرئيس على سير العمليات العسكرية، والتقدم الذي يحرزه الجيش في العملية التي أطلقها اليوم بمحافظة حجة.

وأكد اللواء صلاح إحراز قوات المنطقة العسكرية الخامسة إنجازات ميدانية خلال الساعات الماضية لانطلاق العملية.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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نائب الرئيس اليمني: مشروع إيران يهدد استقرار وأمن المنطقة
سبق

قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية بممارساتها الإرهابية بحق اليمنيين، واعتدائها على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، تثبت كل يوم أنها مجرد أداة تخريبية من أدوات طهران الخبيثة في المنطقة.

وأضاف الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن، اللواء الركن يحيى صلاح، بأن مشروع إيران التخريبي يهدف إلى إقلاق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وأعرب في السياق عن تقديره للمملكة، ومساندته للجيش اليمني في مواجهة هذا المشروع.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن قائد المنطقة العسكرية الخامسة أطلع نائب الرئيس على سير العمليات العسكرية، والتقدم الذي يحرزه الجيش في العملية التي أطلقها اليوم بمحافظة حجة.

وأكد اللواء صلاح إحراز قوات المنطقة العسكرية الخامسة إنجازات ميدانية خلال الساعات الماضية لانطلاق العملية.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
09:17 PM

نائب الرئيس اليمني: مشروع إيران يهدد استقرار وأمن المنطقة

أكد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أداة تخريبية من أدوات طهران الخبيثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية بممارساتها الإرهابية بحق اليمنيين، واعتدائها على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، تثبت كل يوم أنها مجرد أداة تخريبية من أدوات طهران الخبيثة في المنطقة.

وأضاف الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن، اللواء الركن يحيى صلاح، بأن مشروع إيران التخريبي يهدف إلى إقلاق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وأعرب في السياق عن تقديره للمملكة، ومساندته للجيش اليمني في مواجهة هذا المشروع.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن قائد المنطقة العسكرية الخامسة أطلع نائب الرئيس على سير العمليات العسكرية، والتقدم الذي يحرزه الجيش في العملية التي أطلقها اليوم بمحافظة حجة.

وأكد اللواء صلاح إحراز قوات المنطقة العسكرية الخامسة إنجازات ميدانية خلال الساعات الماضية لانطلاق العملية.

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