النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 85 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية

البرلمان العربي: استهداف "الحوثي" مطار أبها جريمة حرب وتهديد للأمن والسلم الدوليين

جدد تأكيد دعمه للسعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يهدد أمنها

أكد البرلمان العربي، أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي، اليوم، بمسيرة مفخخة من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، يُعد جريمة حرب، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليين.

وأعرب البرلمان العربي - في بيان اليوم - عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الإرهابي، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري ضد ميليشيا الحوثي، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أم جماعات، لتوريدها الأسلحة لميليشيا الحوثي.

وجدد البرلمان، تأكيد وقوفه ودعمه التام للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البرلمان العربي: استهداف "الحوثي" مطار أبها جريمة حرب وتهديد للأمن والسلم الدوليين
سبق

أكد البرلمان العربي، أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي، اليوم، بمسيرة مفخخة من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، يُعد جريمة حرب، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليين.

وأعرب البرلمان العربي - في بيان اليوم - عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الإرهابي، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري ضد ميليشيا الحوثي، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أم جماعات، لتوريدها الأسلحة لميليشيا الحوثي.

وجدد البرلمان، تأكيد وقوفه ودعمه التام للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
11:45 PM

البرلمان العربي: استهداف "الحوثي" مطار أبها جريمة حرب وتهديد للأمن والسلم الدوليين

جدد تأكيد دعمه للسعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يهدد أمنها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
1,214

أكد البرلمان العربي، أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي، اليوم، بمسيرة مفخخة من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، يُعد جريمة حرب، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليين.

وأعرب البرلمان العربي - في بيان اليوم - عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الإرهابي، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري ضد ميليشيا الحوثي، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أم جماعات، لتوريدها الأسلحة لميليشيا الحوثي.

وجدد البرلمان، تأكيد وقوفه ودعمه التام للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,854
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,055

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة