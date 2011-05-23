النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة جازان تعلن مواعيد استقبال طلبات القبول للبكالوريوس والدبلوم

ابتداءً من 24 ذي القعدة المقبل ولغاية 29 من الشهر نفسه

أعلنت جامعة جازان ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل مواعيد فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ لدرجتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع والتطبيقات الصناعية، والدبلومات التأهيلية المدفوعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي أن المرحلة الأولى ستكون لبرامج البكالوريوس ودبلوم كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية، حيث ستفتح البوابة الإلكترونية للالتحاق بهذه البرامج ابتداءً من 24 ذي القعدة المقبل ولغاية 29 من الشهر نفسه، مضيفاً أن المفاضلة على برامج البكالوريوس وديبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية وفق نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكل تخصص، ووفق ترتيب المتقدم للرغبات.

وبيّن أنه ستُحتسب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب: (30% المعدل التراكمي للثانوية العامة، و30% اختبار القدرات العامة، 40% الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (40% المعدل التراكمي للثانوية العامة، و60% اختبار القدرات)، كما ستُحدث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

وأشار إلى أنه ستعلن نتائج الترشيح للقبول في برامج البكالوريوس ودبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية يوم 2 ذي الحجة، ويتعين على المترشحين للقبول تأكيد القبول في موعد أقصاه 4 ذي الحجة. وتتيح العمادة خدمة تعديل القبول على المقاعد الشاغرة إلكترونياً خلال الفترة من 5 إلى 7 ذي الحجة.

فيما أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور يحيى فقيهي أن المرحلة الثانية خُصصت لتقديم طلبات الالتحاق بالدبلومات التأهيلية، وهي برامج تأهيلية "برسوم دراسية" لخريجي الثانوية العامة، تتراوح مدتها الدراسية من سنة إلى سنتين، مضيفا أنه ستُفتتح البوابة الإلكترونية للالتحاق بهذه الدبلومات ابتداء من 16 ذي الحجة ولغاية 20 من الشهر نفسه، مبيناً أن المفاضلة على هذه البرامج ستكون وفق المعدل التراكمي للثانوية العامة وسنة الحصول عليها.

وأكد أن نتائج الترشيح للدبلومات التأهيلية المدفوعة ستعلن يوم الاثنين الموافق 23 ذي الحجة، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول يوم 25 ذي الحجة، كما نوّه إلى أن آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية للمقبولين سيكون يوم الأربعاء 3 محرم 1443هـ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة جازان تعلن مواعيد استقبال طلبات القبول للبكالوريوس والدبلوم
سبق

أعلنت جامعة جازان ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل مواعيد فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ لدرجتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع والتطبيقات الصناعية، والدبلومات التأهيلية المدفوعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي أن المرحلة الأولى ستكون لبرامج البكالوريوس ودبلوم كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية، حيث ستفتح البوابة الإلكترونية للالتحاق بهذه البرامج ابتداءً من 24 ذي القعدة المقبل ولغاية 29 من الشهر نفسه، مضيفاً أن المفاضلة على برامج البكالوريوس وديبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية وفق نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكل تخصص، ووفق ترتيب المتقدم للرغبات.

وبيّن أنه ستُحتسب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب: (30% المعدل التراكمي للثانوية العامة، و30% اختبار القدرات العامة، 40% الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (40% المعدل التراكمي للثانوية العامة، و60% اختبار القدرات)، كما ستُحدث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

وأشار إلى أنه ستعلن نتائج الترشيح للقبول في برامج البكالوريوس ودبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية يوم 2 ذي الحجة، ويتعين على المترشحين للقبول تأكيد القبول في موعد أقصاه 4 ذي الحجة. وتتيح العمادة خدمة تعديل القبول على المقاعد الشاغرة إلكترونياً خلال الفترة من 5 إلى 7 ذي الحجة.

فيما أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور يحيى فقيهي أن المرحلة الثانية خُصصت لتقديم طلبات الالتحاق بالدبلومات التأهيلية، وهي برامج تأهيلية "برسوم دراسية" لخريجي الثانوية العامة، تتراوح مدتها الدراسية من سنة إلى سنتين، مضيفا أنه ستُفتتح البوابة الإلكترونية للالتحاق بهذه الدبلومات ابتداء من 16 ذي الحجة ولغاية 20 من الشهر نفسه، مبيناً أن المفاضلة على هذه البرامج ستكون وفق المعدل التراكمي للثانوية العامة وسنة الحصول عليها.

وأكد أن نتائج الترشيح للدبلومات التأهيلية المدفوعة ستعلن يوم الاثنين الموافق 23 ذي الحجة، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول يوم 25 ذي الحجة، كما نوّه إلى أن آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية للمقبولين سيكون يوم الأربعاء 3 محرم 1443هـ.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
04:57 PM

جامعة جازان تعلن مواعيد استقبال طلبات القبول للبكالوريوس والدبلوم

ابتداءً من 24 ذي القعدة المقبل ولغاية 29 من الشهر نفسه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
866

أعلنت جامعة جازان ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل مواعيد فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ لدرجتي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع والتطبيقات الصناعية، والدبلومات التأهيلية المدفوعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي أن المرحلة الأولى ستكون لبرامج البكالوريوس ودبلوم كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية، حيث ستفتح البوابة الإلكترونية للالتحاق بهذه البرامج ابتداءً من 24 ذي القعدة المقبل ولغاية 29 من الشهر نفسه، مضيفاً أن المفاضلة على برامج البكالوريوس وديبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية وفق نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكل تخصص، ووفق ترتيب المتقدم للرغبات.

وبيّن أنه ستُحتسب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب: (30% المعدل التراكمي للثانوية العامة، و30% اختبار القدرات العامة، 40% الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (40% المعدل التراكمي للثانوية العامة، و60% اختبار القدرات)، كما ستُحدث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

وأشار إلى أنه ستعلن نتائج الترشيح للقبول في برامج البكالوريوس ودبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية يوم 2 ذي الحجة، ويتعين على المترشحين للقبول تأكيد القبول في موعد أقصاه 4 ذي الحجة. وتتيح العمادة خدمة تعديل القبول على المقاعد الشاغرة إلكترونياً خلال الفترة من 5 إلى 7 ذي الحجة.

فيما أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور يحيى فقيهي أن المرحلة الثانية خُصصت لتقديم طلبات الالتحاق بالدبلومات التأهيلية، وهي برامج تأهيلية "برسوم دراسية" لخريجي الثانوية العامة، تتراوح مدتها الدراسية من سنة إلى سنتين، مضيفا أنه ستُفتتح البوابة الإلكترونية للالتحاق بهذه الدبلومات ابتداء من 16 ذي الحجة ولغاية 20 من الشهر نفسه، مبيناً أن المفاضلة على هذه البرامج ستكون وفق المعدل التراكمي للثانوية العامة وسنة الحصول عليها.

وأكد أن نتائج الترشيح للدبلومات التأهيلية المدفوعة ستعلن يوم الاثنين الموافق 23 ذي الحجة، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول يوم 25 ذي الحجة، كما نوّه إلى أن آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية للمقبولين سيكون يوم الأربعاء 3 محرم 1443هـ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,988
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,684
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,482
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,247

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة