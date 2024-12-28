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حصيلة ضحايا أعاصير كنتاكي المدمرة ترتفع الى 77 قتيلاً

السلطات الاتحادية أعلنت 16 مقاطعة بغرب الولاية مناطق كوارث

قال حاكم ولاية كنتاكي الأميركية آندي بشير؛ إن العدد الرسمي لضحايا سلسلة أعاصير ضربت الولاية في العاشر من ديسمبر ارتفع إلى 77 قتيلاً بعد وفاة طفل رضيع في مقاطعة جريفز الأشد تضرراً من الأعاصير.

وكانت "رويترز" قد ذكرت أن 74 شخصاً على الأقل قد لقوا حتفهم؛ منهم نحو عشرة أطفال، في كنتاكي بينما قتل 14 شخصاً في أماكن أخرى بفعل أعاصير خلفت دماراً واسعاً في منطقة تضم خمس ولايات، وشمل تدمير منطقة بطول 365 كيلومتراً في غرب كنتاكي.

وتحمّلت مدينة مايفيلد بمقاطعة جريفز في كنتاكي العبء الأكبر من الدمار والضحايا، إذ تحول معظم المدينة إلى ركام.

وكانت السلطات الاتحادية قد أعلنت 16 مقاطعة بغرب ولاية كنتاكي مناطق كوارث، وأن بوسع القاطنين فيها الاستفادة من مساعدات طارئة.

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حصيلة ضحايا أعاصير كنتاكي المدمرة ترتفع الى 77 قتيلاً
سبق

قال حاكم ولاية كنتاكي الأميركية آندي بشير؛ إن العدد الرسمي لضحايا سلسلة أعاصير ضربت الولاية في العاشر من ديسمبر ارتفع إلى 77 قتيلاً بعد وفاة طفل رضيع في مقاطعة جريفز الأشد تضرراً من الأعاصير.

وكانت "رويترز" قد ذكرت أن 74 شخصاً على الأقل قد لقوا حتفهم؛ منهم نحو عشرة أطفال، في كنتاكي بينما قتل 14 شخصاً في أماكن أخرى بفعل أعاصير خلفت دماراً واسعاً في منطقة تضم خمس ولايات، وشمل تدمير منطقة بطول 365 كيلومتراً في غرب كنتاكي.

وتحمّلت مدينة مايفيلد بمقاطعة جريفز في كنتاكي العبء الأكبر من الدمار والضحايا، إذ تحول معظم المدينة إلى ركام.

وكانت السلطات الاتحادية قد أعلنت 16 مقاطعة بغرب ولاية كنتاكي مناطق كوارث، وأن بوسع القاطنين فيها الاستفادة من مساعدات طارئة.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
09:42 AM

حصيلة ضحايا أعاصير كنتاكي المدمرة ترتفع الى 77 قتيلاً

السلطات الاتحادية أعلنت 16 مقاطعة بغرب الولاية مناطق كوارث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال حاكم ولاية كنتاكي الأميركية آندي بشير؛ إن العدد الرسمي لضحايا سلسلة أعاصير ضربت الولاية في العاشر من ديسمبر ارتفع إلى 77 قتيلاً بعد وفاة طفل رضيع في مقاطعة جريفز الأشد تضرراً من الأعاصير.

وكانت "رويترز" قد ذكرت أن 74 شخصاً على الأقل قد لقوا حتفهم؛ منهم نحو عشرة أطفال، في كنتاكي بينما قتل 14 شخصاً في أماكن أخرى بفعل أعاصير خلفت دماراً واسعاً في منطقة تضم خمس ولايات، وشمل تدمير منطقة بطول 365 كيلومتراً في غرب كنتاكي.

وتحمّلت مدينة مايفيلد بمقاطعة جريفز في كنتاكي العبء الأكبر من الدمار والضحايا، إذ تحول معظم المدينة إلى ركام.

وكانت السلطات الاتحادية قد أعلنت 16 مقاطعة بغرب ولاية كنتاكي مناطق كوارث، وأن بوسع القاطنين فيها الاستفادة من مساعدات طارئة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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