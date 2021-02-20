"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.