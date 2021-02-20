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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
01:24 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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