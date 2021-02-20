"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.