النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير مركز مكافحة الجراد يتوقع هجومًا للأسراب من دول الجوار

بسبب الظروف الموضوعية التي تساعد في تكاثره

كشف مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس محمد بن حسين الشمراني، أنه لا زال من المتوقع المزيد من أسراب الجراد من دول الجوار الإفريقية والآسوية.

وعزا المهندس الشمراني ذلك إلى الظروف الموضوعية التي تساعد في تكاثر الجراد الصحراوي، التي لم تنجل، لافتاً إلى أن الظروف الأمنية هنالك عصية على المكافحة، فضلاً عن أن البيئة في تحسن مضطرد لهطول الأمطار الغزيرة ونمو الحشائش والمحاصيل المفضلة لغذاء الجراد الصحراوي.

ويحرص مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة؛ على التنسيق مع كافة فروع الوزارة بالمناطق والمكاتب لضمان عدم الازدواجية في تكوين الفِرق الأرضية أو المكافحة الجوية والأرضية في منطقة واحدة؛ حيث تنفذ عمليات للمسح والاستكشاف لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في المناطق، وتوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير مركز مكافحة الجراد يتوقع هجومًا للأسراب من دول الجوار
سبق

كشف مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس محمد بن حسين الشمراني، أنه لا زال من المتوقع المزيد من أسراب الجراد من دول الجوار الإفريقية والآسوية.

وعزا المهندس الشمراني ذلك إلى الظروف الموضوعية التي تساعد في تكاثر الجراد الصحراوي، التي لم تنجل، لافتاً إلى أن الظروف الأمنية هنالك عصية على المكافحة، فضلاً عن أن البيئة في تحسن مضطرد لهطول الأمطار الغزيرة ونمو الحشائش والمحاصيل المفضلة لغذاء الجراد الصحراوي.

ويحرص مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة؛ على التنسيق مع كافة فروع الوزارة بالمناطق والمكاتب لضمان عدم الازدواجية في تكوين الفِرق الأرضية أو المكافحة الجوية والأرضية في منطقة واحدة؛ حيث تنفذ عمليات للمسح والاستكشاف لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في المناطق، وتوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
03:39 PM

مدير مركز مكافحة الجراد يتوقع هجومًا للأسراب من دول الجوار

بسبب الظروف الموضوعية التي تساعد في تكاثره

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
2,252

كشف مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس محمد بن حسين الشمراني، أنه لا زال من المتوقع المزيد من أسراب الجراد من دول الجوار الإفريقية والآسوية.

وعزا المهندس الشمراني ذلك إلى الظروف الموضوعية التي تساعد في تكاثر الجراد الصحراوي، التي لم تنجل، لافتاً إلى أن الظروف الأمنية هنالك عصية على المكافحة، فضلاً عن أن البيئة في تحسن مضطرد لهطول الأمطار الغزيرة ونمو الحشائش والمحاصيل المفضلة لغذاء الجراد الصحراوي.

ويحرص مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة؛ على التنسيق مع كافة فروع الوزارة بالمناطق والمكاتب لضمان عدم الازدواجية في تكوين الفِرق الأرضية أو المكافحة الجوية والأرضية في منطقة واحدة؛ حيث تنفذ عمليات للمسح والاستكشاف لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في المناطق، وتوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,494
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,487
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,397
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة